Así marcha el medallero de los Juegos Centroamericanos a tres días del final de las competencias

A tres días del final de los XII Juegos Centroamericanos 2025, Guatemala continúa en la cima del medallero general con una ventaja que refleja el dominio absoluto del país anfitrión en esta edición.

Este martes 28 de octubre, la delegación guatemalteca mantiene su liderato con 154 medallas de oro y se posiciona a 99 preseas doradas sobre Costa Rica que se encuentra en el segundo lugar del medallero.

Con un total de 352 medallas, Guatemala ha acumulado casi el doble de preseas que el país que ocupa el segundo lugar en el medallero.

Estas cifras no solo reflejan el poderío deportivo nacional, sino que también marcan un hito histórico: con 154 oros, la delegación guatemalteca superó su récord histórico de preseas doradas que fue impuesto en los Juegos Centroamericanos de 2001, donde obtuvo 143.

A falta de tres días de competición, Guatemala podrá continuar sumando medallas doradas y ampliar el récord de más oros durante una edición de unos Juegos Centroamericanos, consolidando estos Juegos como los más exitosos en la historia del deporte nacional.

En esta edición, el país participa con 686 atletas, la cifra más alta en la historia de los Juegos Centroamericanos. Este crecimiento no solo se refleja en el número de deportistas, sino también en los resultados obtenidos.

La decisión de ampliar la delegación ha rendido frutos evidentes. Más atletas significaron más oportunidades de medallas, y los deportistas guatemaltecos han aprovechado cada una de ellas para colocar al país en lo más alto del podio centroamericano.

La natación se consolidó como uno de los deportes más exitosos para Guatemala en estos Juegos. Con 36 medallas totales, incluyendo 19 oros, la delegación acuática dominó las piscinas de Mazatenango, Suchitepéquez.

El atletismo también aportó una cosecha significativa de medallas. Desde las pruebas de velocidad hasta las de resistencia, los atletas guatemaltecos demostraron su calidad.

La gimnasia mostró el nivel de Jaycko Bourdet, quien sumó seis medallas incluyendo cuatro de oro, consolidándose como una de las figuras destacadas del evento. El kárate, el judo y otras artes marciales también contribuyeron significativamente al medallero nacional.

Los últimos días

Con tres jornadas restantes de competición, Guatemala buscará ampliar su ventaja y cerrar estos Juegos con la mayor cantidad de medallas de oro posible.

Los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 finalizarán el jueves 30 de octubre, y todo indica que el país anfitrión cerrará su participación con cifras récord que quedarán grabadas en la historia del deporte centroamericano.