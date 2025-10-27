Costa Rica elimina a Guatemala de la lucha por el oro en futbol masculino y femenino

Las aspiraciones de Guatemala de conquistar medallas de oro en fútbol once en los Juegos centroamericanos 2025 se fueron este lunes 27 de octubre tras caer eliminados tanto la selección masculina como la femenina ante Costa Rica.

Los costarricenses se convirtieron en el rival por excelencia de los guatemaltecos, quienes ahora deberán conformarse con pelear por el tercer lugar en ambas categorías.

En la rama masculina, la Selección Nacional dirigida por el técnico uruguayo Willy Coito Olivera cayó por 2-1 ante Costa Rica en el Estadio Cementos Progreso, mientras que en la rama femenina, el conjunto guatemalteco fue eliminado en tanda de penales tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

Los resultados representan un duro golpe para el país anfitrión, que había depositado grandes esperanzas en sus selecciones de fútbol para sumar oros al medallero nacional.

El conjunto guatemalteco había llegado a esta instancia con un desempeño sólido en la fase de grupos. Arrancaron bien con un triunfo ante Nicaragua 3-1. En su segunda presentación vencieron a El Salvador 2-0 clasificando como líderes de su grupo. Sin embargo, en la semifinal el equipo no logró mantener el nivel mostrado en la fase de grupos.

A pesar del apoyo incondicional de la afición local, los guatemaltecos no pudieron superar a un Costa Rica que demostró mayor efectividad en los momentos clave del partido.

a selección femenina de fútbol guatemalteco protagonizó un partido cerrado ante Costa Rica que finalizó 0-0 en el tiempo reglamentario y se definió desde el punto penal, donde las costarricense se impusieron y avanzaron a la final.

El conjunto nacional, liderado por Ana Lucía Martínez, capitana y delantera del Cruz Azul Femenil, junto a Andrea Álvarez, jugadora del Sevilla de la Liga F española, peleó hasta el final pero no logró romper el cero ante una defensa costarricense bien organizada.

La tanda de penales, siempre una lotería, no favoreció a Guatemala, quienes vieron cómo sus aspiraciones de disputar el oro se desvanecían desde los doce pasos.