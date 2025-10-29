Quién es Matthew Evans, la joven promesa que se une a la Selección de Guatemala rumbo al Mundial 2026

Quedan pocos días para que la Selección de Guatemala dispute sus encuentros clave contra Panamá y Surinam, como parte de la ronda final de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026.

El técnico de la Bicolor, el mexicano Luis Fernando Tena, ha comenzado los preparativos para estos encuentros, decisivos para la clasificación directa a la tan ansiada cita mundialista.

El pasado 27 de octubre, Tena convocó a 18 futbolistas que se incorporarán a los entrenamientos, en los cuales un jugador en particular destacó por ser una novedad en el plantel de la Selección de Guatemala.

Se trata del joven delantero Matthew Evans, una de las figuras que brillaron en los Juegos Centroamericanos celebrados en Guatemala.

Cabe recordar que la Selección Nacional Sub-21 de Guatemala obtuvo la medalla de bronce en dichos juegos, luego de derrotar a El Salvador con marcador de 4-2.

En ese encuentro, Evans fue la figura más destacada: anotó un triplete y dio una asistencia para sentenciar el partido.

Actualmente, Matthew Dominic Evans tiene 19 años y juega para Los Ángeles FC II. Tiene ascendencia guatemalteca por parte de su madre y nació en Estados Unidos.

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝗠𝗔𝗦𝗖𝗨𝗟𝗜𝗡𝗔.



⚠️Actualización



📆del 27 de octubre al 19 de noviembre del 2025#VamosGuate #ModoSelección 💙🇬🇹 pic.twitter.com/AxxnTTo76B — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) October 28, 2025

Sus inicios en el futbol guatemalteco se remontan al 2022, cuando el entrenador Marvin Cabrera lo convocó para formar parte del plantel rumbo al Mundial Sub-17, disputado en Indonesia en el 2023.

Sin embargo, la Bicolor no solo fue eliminada en cuartos de final del Premundial frente a Estados Unidos, sino que Evans sufrió una lesión que le impidió formar parte del plantel.

Tras su recuperación, Evans participó con Estados Unidos en la denominada Jeze Cup, disputada en República Checa, donde jugó tres partidos.

Posteriormente, volvió a integrarse a la Selección de Guatemala, esta vez en la categoría Sub-20, y demostró su capacidad al anotar un triplete ante San Martín.

Entre sus principales cualidades destacan su versatilidad en el centro del campo, dado su rol como mediapunta, su capacidad goleadora y su buen manejo del balón.

Lea también: Fecha del inicio de la venta de boletos para los partidos de la selección de Guatemala