Selección de Guatemala: Convocatoria de Tena para los próximos partidos de la Azul y Blanco

Este lunes 27 de octubre, el estratega de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena, dio a conocer el primer listado de convocados para los trabajos previos a los encuentros clave de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

El combinado nacional inició este mismo día su preparación para los dos partidos más importantes de las últimas décadas, cuando la Azul y Blanco reciba en condición de local a Panamá y Surinam en las últimas dos fechas de la eliminatoria de Concacaf.

Ambos encuentros se disputarán en el Estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, los días 13 y 18 de noviembre, en duelos que serán decisivos para los chapines, quienes se jugarán la clasificación directa a la próxima cita mundialista.

Actualmente, Guatemala se ubica en la tercera posición con cinco puntos, pero depende de sí misma para lograr el boleto.

El primer partido será frente a Panamá y el segundo, ante Surinam. La Fedefut habilitará cinco mil boletos para cada encuentro, con el objetivo de que la afición apoye masivamente al equipo.

En esta convocatoria, Tena llamó a 18 futbolistas de la Liga Nacional, quienes estarán bajo sus órdenes del 27 de octubre al 19 de noviembre, y conformarán la base del equipo para estos compromisos decisivos.

En esta convocatoria vuelve a aparecer el arquero de Antigua GFC, Luis José Morán. Sin embargo, la gran sorpresa es la inclusión del defensa de Municipal, Carlos Salvador Estrada. Por otro lado, no figura el jugador de Xelajú, Elmer Cardoza, ni el delantero de Comunicaciones, Erick “Kuki” Lemus.