Guatemala supera el récord histórico de 364 medallas en los Juegos Centroamericanos 2025

Los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 viven sus últimos días con un saldo histórico para el deporte nacional. Guatemala ha alcanzado las 380 medallas totales, rompiendo su propia marca del 2001 cuando había acumulado 364 preseas, consolidándose como la edición más exitosa en la historia del país.

El medallero actual refleja el dominio absoluto del país anfitrión: 162 medallas de oro, 125 de plata y 93 de bronce. La ventaja sobre Costa Rica, que se ubica en segundo lugar con 204 medallas (64 oros, 67 platas y 73 bronces), es contundente, prácticamente duplicando el número de preseas del segundo clasificado.

Las competencias que iniciaron el 17 de octubre han dejado casi dos semanas de intensa actividad deportiva donde 686 atletas guatemaltecos, la cifra más alta en la historia de los Juegos Centroamericanos, demostraron el nivel del deporte nacional en múltiples disciplinas.

Guatemala no solo domina en cantidad sino también en calidad, con 159 medallas de oro que superaron ampliamente su récord histórico de 143 oros establecido en los juegos de 2001. La ventaja de 95 oros sobre Costa Rica refleja la preparación, inversión y ventaja de ser país anfitrión.

En el otro extremo del medallero, Belice vivió un momento especial al conquistar su primer oro de estos Juegos en la disciplina de boliche. Con 10 medallas totales (1 oro, 2 platas y 7 bronces), la delegación beliceña ocupa el último lugar del medallero, pero su presea dorada representa un hito importante para el desarrollo deportivo de ese país.

Más allá de las cifras récord, estos Juegos Centroamericanos están dejando un legado invaluable para Guatemala. Las 372 medallas no representan solo números, representan historias de sacrificio, dedicación y el talento de 686 atletas que representaron a la delegación guatemalteca.

Estos XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 pasarán a la historia como los más exitosos para el país anfitrión, con cifras que han superado todas las expectativas y están dejando un legado de orgullo nacional que perdurará.









