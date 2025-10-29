Juegos Centroamericanos: Así marcha el medallero a dos días de finalizar las competencias

Los XII Juegos Centroamericanos del 2025, que se celebran en Guatemala por cuarta ocasión en la historia (tras las ediciones de 1973, 1986 y 2001), entran en su etapa final. Desde el pasado 18 de octubre, miles de atletas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Belice y Panamá han competido en diversas disciplinas con un objetivo común: alcanzar lo más alto del medallero.

A pocos días de que concluya este importante certamen regional, la delegación guatemalteca se mantiene firme en la cima del medallero, consolidando su dominio desde el inicio de las competencias. Este éxito se debe a la excelente preparación, entrega y desempeño de sus atletas, respaldados por un sólido trabajo técnico y organizativo.

Hasta el momento, Guatemala ha acumulado un total de 373 medallas, distribuidas en 159 de oro, 124 de plata y 90 de bronce, y está muy cerca de alcanzar una cifra histórica: 175 preseas doradas. Las actuaciones destacadas en disciplinas como natación, atletismo, taekuondo, ciclismo y gimnasia han sido clave para este logro.

En la segunda posición se encuentra Costa Rica, con 204 medallas (64 de oro, 63 de plata y 77 de bronce), con rendimiento sobresaliente en deportes como judo, voleibol y triatlón.

El Salvador ocupa el tercer lugar, con 172 medallas (50 de oro, 50 de plata y 72 de bronce), seguido por Panamá, que suma 135 preseas (39 de oro, 47 de plata y 49 de bronce), con buen desempeño en boxeo y levantamiento de pesas.

Nicaragua ha escalado a la quinta posición con 140 medallas (25 de oro, 44 de plata y 71 de bronce), mientras que Honduras acumula 101 preseas (23 de oro, 25 de plata y 53 de bronce), gracias a resultados destacados en lucha y atletismo.

Finalmente, Belice celebra un hito histórico al conquistar su primera medalla de oro en estos Juegos, alcanzando un total de 10 medallas (1 de oro, 2 de plata y 7 de bronce), lo que representa un avance significativo para el deporte de ese país.

La clausura de los Juegos se acerca, y Guatemala no solo ha demostrado su capacidad organizativa como sede, sino también su fortaleza deportiva en el ámbito centroamericano. El país vive con orgullo esta fiesta del deporte regional, que ha unido a miles de atletas.