Xelajú MC no juega solo: la afición altense hará sentir en la semifinal de la Copa Centroamericana

La expectativa es altísima en la afición del Xelajú MC, que este miércoles acompaña con fervor a su equipo en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana del 2025 frente al Real España de Honduras.

Tras el empate 1-1 en el encuentro de ida, los superchivos tienen grandes posibilidades de avanzar a la final, y la hinchada lo sabe.

Aunque el cuadro altense no ha podido jugar en su tradicional casa, el estadio Mario Camposeco, durante este certamen regional ha hecho del estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina, su fortaleza.

Allí ha conseguido importantes victorias como local: 3-0 ante Águila, 4-1 frente al Real Estelí y una sólida actuación en cuartos de final contra el Sporting San Miguelito de Panamá, con marcador de 2-0.

Este será el cuarto partido de local en el torneo, y la ilusión está más viva que nunca. Desde tempranas horas, cientos de aficionados iniciaron una caravana desde Quetzaltenango hacia la capital. Se espera una impresionante movilización de buses, microbuses y vehículos particulares, todos con un solo objetivo: alentar sin descanso al cuadro lanudo durante los 90 minutos —o más, si el partido lo exige—.

ESTAMPIDA SUPERCHIVA



Siguen viajando más superchivos a la Ciudad Capital, se calculan más de 150 buses y microbuses y cientos de carros particulares.



El Cementos Progreso promete un lleno total, con una afición que ha demostrado ser incondicional y apasionada. La energía, los cánticos y el colorido de los seguidores del Xelajú MC serán clave para empujar al equipo hacia la ansiada final continental.

Aficionados altenses abordando el autobús antes de emprender su viaje hacia la ciudad capital, donde Xelajú MC enfrentará a Real España en las semifinales de la Copa Centroamericana.



Aficionados altenses rumbo a la ciudad capital.

Se espera una fiesta esta noche en el estadio Cementos Progreso, cuando el Xelajú MC reciba al Real España en busca del pase a la gran final de la Copa Centroamericana.