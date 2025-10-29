Amílcar Montejo habla del operativo de tránsito para el partido de Xelajú MC y Real España

Este miércoles 29 de octubre, el Xelajú MC disputará uno de los partidos más importantes de los últimos años, cuando reciba al cuadro hondureño del Real España en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

Los superchivos llegan con cierta ventaja tras empatar 1-1 en el juego de ida, en tierras catrachas, gracias a un gol de Jesús “Chucho” López.

Ese resultado les permite soñar con un histórico pase a la gran final del torneo regional, que buscarán concretar en condición de local en el Estadio Cementos Progreso, recinto donde han disputado este certamen.

La expectativa es enorme: la afición altense se ha volcado al apoyo, como lo ha hecho durante todo el torneo. La preventa de boletos se agotó rápidamente, pero la institución quetzalteca informó que el día del encuentro habrá taquillas habilitadas en el ingreso al estadio para quienes deseen adquirir su entrada. Se espera un lleno total, con una afición que será un factor clave para empujar al equipo hacia la hazaña.

Afición chiva desde Quetzaltenango

Sin lugar a dudas, será una auténtica fiesta en la capital, donde la afición altense comenzará a movilizarse desde tempranas horas de este miércoles rumbo al recinto deportivo de la zona. Se espera una masiva presencia de seguidores superchivos, quienes llegarán en buses para vivir un día histórico para los Superchivos.

Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, informó sobre el dispositivo especial que se implementará con motivo del encuentro de fútbol en el estadio Cementos Progreso.

“Estaremos dando apoyo para el encuentro de fútbol en el área del estadio Cementos Progreso. Desde aproximadamente las 15 horas se empezará a distribuir señalización con el objetivo de evitar que los vehículos se estacionen sobre la vía principal”, indicó Montejo.

Respecto de la llegada de autobuses provenientes del occidente del país, Montejo detalló: “Ya se llegó al acuerdo de que todos los autobuses provenientes de Quetzaltenango serán enviados hacia el área de Chinautla, donde se encuentra un parqueo peatonal. Esta área de tierra será debidamente señalizada y se habilitarán carriles para estacionar todos estos vehículos.”

En cuanto al acceso de vehículos particulares, se informó: “Los vehículos particulares que lleguen al área podrán ingresar al estacionamiento del estadio, que cuenta con aproximadamente 2,000 espacios disponibles.”

Además, se está coordinando la regulación de las ventas en los alrededores del estadio: “El área de ventas está siendo regulada —o será regulada— por agentes de la Policía Municipal.”

Montejo también destacó la coordinación intermunicipal para garantizar la fluidez del tránsito: “Existe una coordinación entre Chinautla y la Ciudad de Guatemala para la administración del tránsito, y en caso de emergencia se podrá responder de forma efectiva. En caso de bloqueo o incidente, se cuenta con una vía alterna que comunica desde la antigua Chinautla hacia la colonia San Ángel.”

Finalmente, se brindará apoyo logístico a las escuadras de Xelajú y Real España : “Vamos a dar apoyo a los dos equipos para trasladarlos desde la zona hotelera hacia el estadio y, al finalizar el evento, llevarlos al lugar donde van a pernoctar.”

Sobre el personal y recursos que se desplegarán, Montejo concluyó: “Tendremos aproximadamente 25 agentes de la PMT desde la calle Martí hasta el estadio, y vamos a utilizar cerca de 200 unidades de señalización.”