Xelajú MC vs. Real España: Día, hora y dónde ver el partido de los Superchivos en la Copa Centroamericana

Fútbol Nacional

El Xelajú MC recibirá en el estadio Cementos Progreso al Real España en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana.

Herberth Marroquín

|

time-clock

AME8191. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 06/08/2025.- Jugadores de Xelajú posan este miércoles, en un partido por la Copa Centroamericana de Concacaf en el estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE / Fernando Ruiz

Xelaú buscará conseguir su histórico pase a la final de la Copa Centroamericana. (Foto Prensa Libre: EFE).

El cuadro altense, dirigido por el estratega guatemalteco Amarini Villatoro, está a un solo paso de hacer historia en este certamen regional, en el que sueña con alcanzar la gran final.

Los Superchivos llegan motivados tras empatar 1-1 en el encuentro de ida, disputado en el estadio Francisco Morazán, en territorio hondureño. El gol quetzalteco fue obra de Antonio de Jesús “Chucho” López, quien se ha convertido en pieza clave del equipo junto con Jorge Aparicio, Kevin Ruiz y Pedro Báez.

Gracias al tanto como visitante, Xelajú tiene una ligera ventaja en la serie, pero la misión es clara: ganar en casa para asegurar el boleto a la final. Hasta ahora, el conjunto altense ha convertido el recinto de la zona 6 en un auténtico fortín, donde suma únicamente victorias, con siete goles a favor y apenas uno en contra.

El ambiente promete ser electrizante desde el silbatazo inicial. Se espera un lleno total, con la afición quetzalteca alentando sin descanso en un partido que podría marcar un capítulo histórico para el club. La ilusión está más viva que nunca, y los Superchivos quieren seguir demostrando que están para grandes cosas en el fútbol centroamericano.

¿Día, hora y dónde ver el encuentro entre Xelajú y Real España?

El partido está programado para las 20:00 horas de este miércoles 29 de octubre y se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus y además en el en vivo de Prensa Libre; el encuentro se disputará en el estadio Cementos Progreso de la zona 6.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

Copa Centroamericana 2025 Futbol nacional Real España Xelajú MC 
