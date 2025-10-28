Xelajú MC vs. Real España: Día, hora y dónde ver el partido de los Superchivos en la Copa Centroamericana

El cuadro altense, dirigido por el estratega guatemalteco Amarini Villatoro, está a un solo paso de hacer historia en este certamen regional, en el que sueña con alcanzar la gran final.

Los Superchivos llegan motivados tras empatar 1-1 en el encuentro de ida, disputado en el estadio Francisco Morazán, en territorio hondureño. El gol quetzalteco fue obra de Antonio de Jesús “Chucho” López, quien se ha convertido en pieza clave del equipo junto con Jorge Aparicio, Kevin Ruiz y Pedro Báez.

Gracias al tanto como visitante, Xelajú tiene una ligera ventaja en la serie, pero la misión es clara: ganar en casa para asegurar el boleto a la final. Hasta ahora, el conjunto altense ha convertido el recinto de la zona 6 en un auténtico fortín, donde suma únicamente victorias, con siete goles a favor y apenas uno en contra.

El ambiente promete ser electrizante desde el silbatazo inicial. Se espera un lleno total, con la afición quetzalteca alentando sin descanso en un partido que podría marcar un capítulo histórico para el club. La ilusión está más viva que nunca, y los Superchivos quieren seguir demostrando que están para grandes cosas en el fútbol centroamericano.

¿Día, hora y dónde ver el encuentro entre Xelajú y Real España?

El partido está programado para las 20:00 horas de este miércoles 29 de octubre y se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus y además en el en vivo de Prensa Libre; el encuentro se disputará en el estadio Cementos Progreso de la zona 6.