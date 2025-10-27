Fútbol Nacional
Xelajú MC: Aparicio espera que el miércoles se viva una fiesta ante Real España
Jorge Aparicio, figura clave de Xelajú MC, se mostró optimista ante el desafío que enfrentarán este miércoles 29 de octubre en la semifinal de la Copa Centroamericana
Jorge Aparicio de Xelajú MC celebra un gol con Widvin Tebalán (espaldas) en un partido por la Copa Centroamericana de Concacaf 2025. (Foto Prensa Libre: Edwin Ruiz).
El encuentro de la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Real España está programado para las 20:30 horas en el Estadio Cementos Progreso este miércoles 29 de Octubre.
La afición del conjunto quetzalteco ya demostró su inquebrantable respaldo al superar las 7 mil entradas vendidas en la preventa. Las gradas del recinto prometen teñirse de azul y rojo en una noche que podría ser histórica para el fútbol regional.
"Estamos a un pasito de hacer historia, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival", declaró el jugador del cuadro súper chivo, quien además añadió: "Nos estamos jugando un pase a una final, esperamos ser un equipo que juegue al nivel de eso".
El partido de ida, disputado el pasado miércoles en San Pedro Sula, Honduras, finalizó con empate 1-1, por lo que los dirigidos por Amarini Villatoro necesitan de un empate sin goles o una victoria para avanzar a la pelea por el título.
Xelajú MC llega con la moral alta tras registrar victorias en los tres partidos anteriores que disputó en condición de local: CD Águila (3-0), Real Estelí (4-1) y Sporting San Miguelito (2-1).
El Estadio Cementos Progreso se ha convertido en su fortaleza temporal durante toda la Copa Centroamericana.
Aparicio también expresó su satisfacción por el momento que atraviesa: "Estoy viviendo un gran momento de mi carrera en Xelajú", afirmó con orgullo, reflejando la confianza y el compromiso con el proyecto del equipo.
Los súper chivos tienen todo a favor para lograr el pase a la gran final. El respaldo masivo de la afición y la motivación del plantel serán los factores clave para que el equipo quetzalteco pueda cumplir el objetivo de clasificar a la final del torneo regional.