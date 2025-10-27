Xelajú MC: Aparicio espera que el miércoles se viva una fiesta ante Real España

El encuentro de la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Real España está programado para las 20:30 horas en el Estadio Cementos Progreso este miércoles 29 de Octubre.

La afición del conjunto quetzalteco ya demostró su inquebrantable respaldo al superar las 7 mil entradas vendidas en la preventa. Las gradas del recinto prometen teñirse de azul y rojo en una noche que podría ser histórica para el fútbol regional.

"Estamos a un pasito de hacer historia, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival", declaró el jugador del cuadro súper chivo, quien además añadió: "Nos estamos jugando un pase a una final, esperamos ser un equipo que juegue al nivel de eso".

El partido de ida, disputado el pasado miércoles en San Pedro Sula, Honduras, finalizó con empate 1-1, por lo que los dirigidos por Amarini Villatoro necesitan de un empate sin goles o una victoria para avanzar a la pelea por el título.

Xelajú MC llega con la moral alta tras registrar victorias en los tres partidos anteriores que disputó en condición de local: CD Águila (3-0), Real Estelí (4-1) y Sporting San Miguelito (2-1).

El Estadio Cementos Progreso se ha convertido en su fortaleza temporal durante toda la Copa Centroamericana.

Aparicio también expresó su satisfacción por el momento que atraviesa: "Estoy viviendo un gran momento de mi carrera en Xelajú", afirmó con orgullo, reflejando la confianza y el compromiso con el proyecto del equipo.

Los súper chivos tienen todo a favor para lograr el pase a la gran final. El respaldo masivo de la afición y la motivación del plantel serán los factores clave para que el equipo quetzalteco pueda cumplir el objetivo de clasificar a la final del torneo regional.

















