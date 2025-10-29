“Xelajú está preparado y no perderá su esencia ante Real España”, asegura el técnico Amarini Villatoro

El encuentro, programado para las 20:30 horas, promete ser una auténtica fiesta futbolera. La serie entre quetzaltecos está igualada 1-1, pero los chivos no conocen la derrota en el Cementos Progreso.

La afición quetzalteca ha respondido con entusiasmo, y se espera un llenazo total en el coloso de la zona 6, donde el “Superchivo” buscará escribir una nueva página en su historia internacional.

El técnico Amarini Villatoro mostró serenidad y confianza en la víspera del compromiso, destacando el significado de disputar una semifinal internacional.

“Estoy tranquilo. Estar en estas situaciones de presión, en una semifinal internacional, son de esas presiones lindas del futbol. Ser protagonistas en estas instancias, después de que 20 equipos llegaron con la ilusión de estar acá, nos hace sentir bendecidos”, expresó el estratega guatemalteco.

Villatoro señaló que el grupo está preparado para luchar por el resultado y mantener el nivel mostrado en sus últimas presentaciones.

“Sabemos que en el futbol hay que pelear por los resultados. El grupo está preparado; no será fácil, pero Xela ha demostrado la capacidad que tiene, fuerte y contundente. Tenemos que seguir en la línea de los partidos anteriores, donde el grupo mostró mucha experiencia.”

Cementos Progreso, un fortín para los chivos

El entrenador reconoció que el equipo se siente cómodo en el estadio Cementos Progreso, donde ha encontrado un entorno favorable y el apoyo incondicional de la afición.

“Los jugadores y la afición se han sentido muy cómodos aquí. En San Pedro Sula nos costó adaptarnos a la cancha, ahora nos toca explotar esas condiciones. Cada partido tiene su dificultad, pero este estadio nos da confianza”, comentó Villatoro.

El estratega agregó que el enfoque estará en el trabajo colectivo: “En el que pase, va a pesar más lo colectivo que lo individual. El grupo debe dar un paso adelante; mi trabajo es guiarlos en los pequeños detalles que puedan marcar la diferencia.”

Último entreno en el Cementos Progreso previo al partido de vuelta.



🔵🐏🔴¡¡VAMOS EQUIPO!!🔵🐏🔴 pic.twitter.com/gGWttLMjpM — XelajúMC (@CSD_XelajuMC) October 29, 2025

Un Xelajú con esencia y ambición

Villatoro insistió en que la clave será mantener la identidad que ha caracterizado al equipo durante el torneo: “La clave es no perder la esencia. El resultado que nos sirve es ganar el partido. Lo dijimos contra Águila y Estelí: ganar en casa es necesario. Nuestra esencia es ser un equipo ordenado, rápido e intenso, que aprovecha las oportunidades que deja el rival.”

Con 20 años de experiencia en los banquillos, el técnico subrayó su compromiso y el deseo de guiar al club quetzalteco hacia una final histórica.

Con la serie igualada y el respaldo de su gente, Xelajú MC se juega esta noche algo más que un boleto a la final: la oportunidad de seguir haciendo historia para el fUtbol guatemalteco.

La cita está marcada, el estadio espera, y los chivos confían en que su entrega y orden táctico los lleven a la gran final del torneo regional.