¿A qué hora juega Xelajú MC frente al Real España en la Copa Centroamericana?

Los superchivos reciben al Real España por la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 en el estadio Cementos Progreso.

Herberth Marroquín

AME275. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 14/08/2025.- Romário Luiz da Silva (d) de Xelajú MC disputa el balón con Junior Antonio Delgado deReal Estelí este jueves, en un partido por la Copa Centroamericana de Concacaf entre Xelajú MC y Real Estelí en el estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz

Xelajú buscará clasificar a la final de la Copa Centroamericana 2025. (Foto Prensa Libre: EFE).

Xelajú MC se juega esta noche uno de los partidos más importantes de su historia reciente, cuando reciba al Real España de Honduras por el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, y así buscar un histórico pase a la gran final del certamen regional.

El partido de ida se disputó la semana pasada en el estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, donde ambos equipos empataron 1-1. El conjunto chivo se adelantó en el marcador con un gol de Jesús “Chucho” López, pero minutos después Brayan Velásquez igualó para los locales. Fue un duelo intenso, en el que el Real España buscó quedarse con la ventaja para el partido decisivo de esta noche, en tierras chapinas.

La vuelta se jugará este miércoles 29 de octubre a las 20.30 horas en el estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. Se espera un ambiente de fiesta, con una gran movilización de la afición altense, que llegará en masa para apoyar al equipo quetzalteco en este histórico compromiso.

Xelajú MC organizó una preventa de boletos en días anteriores, que tuvo una respuesta masiva por parte de sus seguidores. No obstante, también habrá entradas disponibles en taquilla, horas antes del compromiso, para que más aficionados puedan sumarse a esta cita trascendental.

El equipo dirigido por Amarini Villatoro llega con una ligera ventaja, ya que el gol de visitante tiene valor en esta etapa del torneo. Esto significa que un empate sin goles clasificaría al cuadro chivo a la gran final, lo que añade aún más emoción al encuentro.

La expectativa es alta y el sueño de alcanzar una final internacional está más vivo que nunca en Quetzaltenango.

