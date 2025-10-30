Alejuelense vence al Olimpia y enfrentará a Xelajú MC en la final de la Copa Centroamericana



La serie semifinal se resolvió en penales después de que los dos equipos empataron 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y 30 de alargue.

Los goles fueron anotados por Jorge Benguché para Olimpia al minuto 36 por los locales. Empató Anthony Hernández para Alajuelense al 70.

El partido se disputó en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa ante unos 20 mil aficionados. Ambos equipos llegaron respaldados por sólidas campañas en sus respectivos torneos locales, en los que son líderes.

El choque de ida había terminado también 1-1 en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela hace ocho días, por lo que con global fue 2-2.

Olimpia inició el partido presionando en busca de abrir el marcador temprano, pero se encontraba con un Alajuelense bien parado que trataba de hilvanar desde atrás con Celso Borges como conductor.

De a poco, el equipo costarricense fue emparejando el control de balón buscando profundizar. Pero al minuto 36, Benguché recibió un pase de taco de Jerry Bengtson y fusiló con un derechazo al portero uruguayo Washington Ortega para el 1-0.

En el segundo tiempo, el equipo costarricense adelantó las líneas. Hernández recogió un rebote recostado por derecha y soltó un obús bajo que venció al guardameta Edrik Menjivar para el 1-1.

En los 30 minutos de alargue, el marcador no se movió, por lo que definieron la semifinal con lanzamientos desde el punto de penal.

Alajuelense marcó tres y Olimpia falló estrepitosamente los primeros tres lanzamientos. No hubo necesidad de lanzar los otros.

Ante Xelajú, la Liga buscará su tercera título consecutivo de la Copa Centroamericana.

El Xelajú se convirtió en el primer finalista el miércoles al derrotar 2-1 en penales (2-2 global) al Real España de Honduras.