¿Cuándo juega Guatemala vs. Panamá? Así se jugará la quinta fecha de la eliminatoria

La quinta jornada de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, en el Grupo A, se disputará el próximo jueves 13 de octubre, con dos enfrentamientos clave: Guatemala recibirá a Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, mientras que Surinam será local ante El Salvador.

En un grupo tan parejo como el que integran Guatemala, Panamá, Surinam y El Salvador, el cierre será dramático y de pronóstico reservado. Los cuatro equipos aún tienen posibilidades de quedarse con el primer lugar, que otorga el boleto directo a la Copa del Mundo 2026.

Para la Bicolor, no hay margen de error. Estos partidos serán auténticas finales en su sueño de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. El primer gran reto será enfrentar a Panamá en casa.

Actualmente, Guatemala se ubica en la tercera posición del grupo, mientras que los canaleros comparten el liderato con Surinam. La diferencia entre el primer y el tercer lugar es de apenas un punto.

La preparación de la selección guatemalteca comenzó el pasado 27 de octubre. Los jugadores que militan en la liga local ya están bajo las órdenes del técnico Luis Fernando Tena, mientras se espera la incorporación de los legionarios en los próximos días.

¿Cuándo juega Guatemala vs. Panamá?

El encuentro entre la Bicolor y los canaleros será el jueves 13 de octubre, a las 20.00 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera, donde la Azul y Blanco buscará conseguir tres puntos valiosos para acercarse un paso más a la Copa del Mundo.