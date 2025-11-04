Fedefut presenta su nueva colección de ropa “Lifestyle”

Fedefut presenta su nueva colección de ropa “Lifestyle”

La Selección Nacional reveló su línea de estilo casual-urbano con diseños de prendas variadas en los colores azul y crema que representan a la Bicolor.

Alejandra Soto

Fedefut presenta su nueva colección "Lifestyle" en colaboración de Umbro. (Foto Arte Prensa Libre: FEDEFUT).

La Federación de Fútbol de Guatemala presentó este martes su nueva colección en colaboración a Umbro "Lifestyle de Umbro x FFG", una línea de ropa casual que marca un cambio de estilo respecto a las colecciones anteriores que ha presentado la Selección Nacional. Con un enfoque más urbano y moderno, esta nueva propuesta busca que los aficionados puedan vestir los colores de la Bicolor en su día a día.

La colección incluye cinco prendas diseñadas en las tonalidades características de Guatemala: azul y crema. Entre las piezas destacan dos estilos de t-shirts, un sudadero, un chaleco en color azul y una chaqueta estilo deportivo, todas con detalles que hacen referencia a los colores nacionales y al espíritu de la selección.

Las prendas combinan funcionalidad y estilo, con diseños pensados para el uso cotidiano sin perder la identidad de la Selección Nacional. Los tonos crema y azul se integran de manera elegante en cada pieza, creando opciones versátiles que van más allá del ámbito deportivo.

Disponibilidad

La colección Umbro x FFG estará disponible en diferentes tiendas de ropa deportiva del país y en los próximos días se darán a conocer detalles sobre los precios de cada prenda. Con esta nueva línea, la Federación de Fútbol de Guatemala busca acercar aún más a los aficionados con su selección, permitiéndoles mostrar su apoyo de una manera más casual y cotidiana.

El lanzamiento llega en un momento perfecto, justo cuando Guatemala se prepara para los partidos más importantes de su historia en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de FEDEFUTGUATE (@fedefutguate)

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

Lee más artículos de Alejandra Soto

