Fedefut presenta su nueva colección de ropa “Lifestyle”

La Federación de Fútbol de Guatemala presentó este martes su nueva colección en colaboración a Umbro "Lifestyle de Umbro x FFG", una línea de ropa casual que marca un cambio de estilo respecto a las colecciones anteriores que ha presentado la Selección Nacional. Con un enfoque más urbano y moderno, esta nueva propuesta busca que los aficionados puedan vestir los colores de la Bicolor en su día a día.

La colección incluye cinco prendas diseñadas en las tonalidades características de Guatemala: azul y crema. Entre las piezas destacan dos estilos de t-shirts, un sudadero, un chaleco en color azul y una chaqueta estilo deportivo, todas con detalles que hacen referencia a los colores nacionales y al espíritu de la selección.

Las prendas combinan funcionalidad y estilo, con diseños pensados para el uso cotidiano sin perder la identidad de la Selección Nacional. Los tonos crema y azul se integran de manera elegante en cada pieza, creando opciones versátiles que van más allá del ámbito deportivo.

Disponibilidad

La colección Umbro x FFG estará disponible en diferentes tiendas de ropa deportiva del país y en los próximos días se darán a conocer detalles sobre los precios de cada prenda. Con esta nueva línea, la Federación de Fútbol de Guatemala busca acercar aún más a los aficionados con su selección, permitiéndoles mostrar su apoyo de una manera más casual y cotidiana.

El lanzamiento llega en un momento perfecto, justo cuando Guatemala se prepara para los partidos más importantes de su historia en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.