Cristian Chuc es el primer aficionado en obtener su boleto para los juegos de Guatemala para la eliminatoria

Este martes 4 de noviembre inició oficialmente la venta de boletos para los últimos partidos eliminatorios de Guatemala frente a Panamá y Surinam. Cristian Chuc fue el primer aficionado en conseguir los boletos y comentó que tuvo que llegar desde el 31 de octubre a las 5:30 de la tarde al Centro de Negocios Bantrab Vista Hermosa en la zona 15, y fue hasta la madrugada de este martes 4 de noviembre cuando finalmente logró su objetivo tras casi cuatro días de espera.

"Así hubieran sido 15 o 20 días, hubiera valido la pena porque nosotros sabemos que vamos a ir al mundial". Con esta frase llena de emoción y esperanza, Cristian Chuc se convirtió en el primer aficionado guatemalteco en obtener sus boletos para los partidos más importantes de la Selección Nacional en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Su paciencia y pasión representan el sentir de millones de guatemaltecos que sueñan con ver a la selección de Guatemala en la Copa del Mundo por primera vez desde que intentó clasificar a Suecia 1958.

"He ido a Panamá, a Surinam y al Cementos Progreso, y gracias a Dios ya tengo mi entrada para estos 2 partidos que faltan", expresó Cristian Chuc con una sonrisa tras recibir sus boletos.

La emoción de conseguir boletos se desbordó desde el pasado viernes 31 de octubre, decenas de aficionados acamparon frente a los puntos de venta, decididos a asegurar su entrada para los encuentros que podrían marcar un antes y un después en la historia del fútbol guatemalteco.

Más de 600 aficionados esperaron en la zona 15 por sus boletos, formando una fila que se extendió a lo largo de cuadras. Los seguidores de la Selección Nacional expresaron su emoción por la eliminatoria mundialista y comentaron que, desde las 4:00 horas del martes, hubo personas que intentaron colarse en la fila, generando momentos de tensión entre quienes llevaban días esperando.

"Estaré presente en los seis partidos de la eliminatoria y con una gran fe porque estoy seguro que vamos a estar en el Mundial", aseguró Chuc, quien ha seguido a la selección en cada uno de sus compromisos de esta fase final, incluyendo las visitas a territorio panameño y surinamés.

La demanda de boletos es histórica y comprensible: Guatemala depende de sí misma para clasificar al Mundial 2026. Los partidos se disputarán en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol", que tiene un aforo avalado por Concacaf de solo 7,000 aficionados para estos compromisos.

Esta capacidad limitada contrasta dramáticamente con la demanda de un país entero que quiere estar presente en los partidos más importantes de su historia futbolística.