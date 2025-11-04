Selección de Guatemala: Este martes 4 de noviembre comienza la venta de boletos para los partidos ante Panamá y Surinam

Este martes 4 de noviembre inicia la venta de boletos para los últimos partidos eliminatorios de Guatemala frente a su similar de Panamá y Surinam.

Este miércoles 4 de noviembre marca el inicio oficial de la venta de boletos para los esperados partidos de la Selección Nacional de Guatemala, dirigida por el estratega mexicano Luis Fernando Tena.

La emoción se ha desbordado en todo el país, y desde el pasado viernes 31 de octubre, decenas de aficionados han acampado frente a los puntos de venta, decididos a asegurar su entrada para los encuentros que podrían marcar un antes y un después en la historia del fútbol guatemalteco.

Los partidos corresponden a las jornadas cinco y seis de la última fase de las eliminatorias mundialistas de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Guatemala enfrentará a Panamá y Surinam en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, donde se espera un lleno total y un ambiente electrizante por parte de la afición chapina.

La expectativa es altísima. La Azul y Blanco llega a esta instancia con cinco puntos acumulados, producto de dos empates, una derrota y una victoria, esta última conseguida en la jornada anterior, lo que ha revitalizado las esperanzas de toda una nación.

El sueño mundialista, esquivo en más de quince intentos desde Suecia 1958, parece hoy más cercano que nunca, donde la Bicolor depende de sí misma para asegurar su pase a la próxima Copa del Mundo.

Puntos de venta para entradas de la Selección de Guatemala

La Fedefut ha anunciado los lugares oficiales donde la afición guatemalteca podrá adquirir entradas para los próximos partidos de la Selección Nacional de Guatemala. Los puntos de venta son:

  • • Centro de Negocios Bantrab Vista Hermosa: 2.ª calle 16-44, zona 15
  • • Centro Piace Bantrab: avenida Reforma 7-08, zona 9

Cada persona podrá comprar un máximo de tres entradas por partido.

Los precios por localidad son los siguientes:

  • • General: Q500
  • • Preferencia: Q1,200
  • • Tribuna: Q1,700

