Selección de Guatemala: Con brazaletes y listas, la afición se organiza para conseguir entradas a los juegos eliminatorios

La emoción por ver a la Selección Nacional de Guatemala en sus últimos dos partidos de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo del 2026 ya se vive con intensidad en todo el país.

El combinado dirigido por Luis Fernando Tena recibirá a Panamá el próximo miércoles 13 de noviembre y, cinco días después, el martes 18, enfrentará a Surinam. Ambos encuentros se disputarán en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, donde se definirá si Guatemala logra la histórica clasificación a su primer Mundial.

Desde el pasado viernes 31 de octubre, decenas de aficionados comenzaron a llegar a la zona 15 de la capital, donde se ubica uno de los centros bancarios autorizados para la venta de boletos.

A pesar de que la venta oficial inicia este martes 4 de noviembre, los seguidores de la Bicolor no han querido dejar nada al azar y han acampado durante días para asegurar su entrada a estos encuentros clave.

La escena es de autentica fiesta: familias, jóvenes, adultos mayores y grupos de amigos han viajado desde distintos rincones del país —Quetzaltenango, Chiquimula, Jutiapa, Quiché y Petén— todos con el mismo sueño compartido: ver a Guatemala hacer historia. Con el corazón lleno de esperanza y la bandera en alto, se reúnen para apoyar a la Selección Nacional en un momento que podría marcar un antes y un después en el fútbol guatemalteco.

Para mantener el orden, los propios aficionados se han organizado mediante brazaletes numerados, formando listas y grupos para evitar que alguien se cuele en la fila. Según los organizadores, ya hay más de 400 personas apuntadas, y el ambiente, aunque cargado de expectativa, se mantiene en calma y con respeto entre los presentes.

Aficionados se organizan con brazaletes para hacer la filas para comprar los boletos para los juegos de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Uno de los aficionados que lidera uno de los grupos comentó “Desde que terminó el partido contra El Salvador, nos organizamos por medio de un grupo de WhatsApp con 60 personas. Poco a poco se han unido otros grupos y ahora somos más de 400. Todo ha sido ordenado, con respeto, porque todos queremos lo mismo: apoyar a nuestra selección.”

La ilusión es máxima. La Bicolor llega a esta recta final con grandes posibilidades de clasificar al Mundial, y la afición lo sabe. Por eso, no importan el sol, el frío ni las noches en vela: el sueño de ver a Guatemala en la Copa del Mundo está más vivo que nunca, y los aficionados están dispuestos a todo por ser parte de esta historia.