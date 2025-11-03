Esto dijo Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut, sobre la posible sanción de Fifa por racismo

De acuerdo con la información, la Fedefut fue notificada mediante una carta sobre el expediente abierto por la FIFA y la Concacaf, a raíz de los insultos racistas proferidos por parte de la afición guatemalteca durante el partido ante El Salvador.

El encuentro, disputado el 14 de octubre en el estadio Cuscatlán, finalizó con victoria de Guatemala por 1-0, gracias al gol de Óscar Santis, quien dio los tres puntos al conjunto nacional.

Según la carta enviada por la máxima autoridad del fútbol mundial, un grupo de aficionados guatemaltecos lanzó insultos racistas hacia los árbitros del encuentro, situación que podría derivar en sanciones aplicables a los próximos compromisos de la Selección Nacional ante Panamá y Surinam.

Guatemala recibirá a Panamá el 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, y cerrará la fase final de la eliminatoria el 18 de noviembre frente a Surinam, en el mismo escenario deportivo.

¿Qué dicen las autoridades por el expediente de la Fifa?

Gerardo Paiz, presidente de la Federación Nacional de Fútbol (Fedefut), afirmó que Guatemala logró evitar una sanción de la FIFA por los insultos racistas registrados en partidos recientes de la Selección Nacional.

Según explicó, la federación también consiguió evitar la reducción del 15% en el aforo para los próximos encuentros de eliminatoria mundialista.

Paiz señaló que, como parte de los compromisos asumidos ante la FIFA, la Fedefut implementará una campaña de concientización dirigida a los aficionados, con el objetivo de erradicar los insultos y promover el respeto en los estadios.

Selección Nacional de Guatemala sigue su camino de preparación para la eliminatoria mundialista. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

En la región, la Federación Salvadoreña de Fútbol enfrentó una situación similar durante el partido entre El Salvador y Surinam en el estadio Cuscatlán, donde un grupo de aficionados lanzó ofensas a los jugadores caribeños. Pese a sus compromisos de realizar campañas preventivas, la FIFA impuso una multa de 50 mil francos suizos (aproximadamente US$60 mil) al ente salvadoreño.

Basado en los antecedentes de los castigos a otras federaciones, Guatemala estaba expuesto a una multa de 40 mil francos suizos, que equivaldría a casi Q400 mil, además de una reducción del aforo del 15 por ciento.