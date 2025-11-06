Aarón Herrera: “Dejaremos todo en la cancha en los dos partidos, tenemos que abrazar la presión”

Aarón Herrera, lateral derecho del DC United de la MLS, arribó a Guatemala la noche del miércoles 5 de noviembre para incorporarse a la concentración de la Selección Nacional de cara a los partidos decisivos de la eliminatoria mundialista frente a Panamá y Surinam.

El legionario se unió este jueves a los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Fedefut, ubicado en la zona 15 capitalina.

Herrera, quien ha sido una de las piezas fundamentales de la Bicolor durante la era de Luis Fernando Tena, llega motivado y consciente de la magnitud del momento histórico que vivirá Guatemala. El defensor se perfila para ser titular en los dos encuentros en los que la selección buscará su histórica clasificación al Mundial 2026.

"Dejaremos todo en la cancha en los dos partidos, tenemos que abrazar la presión", declaró Herrera tras su llegada, demostrando la mentalidad con la que el equipo afrontará estos compromisos decisivos.

Con la incorporación de Aarón Herrera, la Selección Nacional ya cuenta con tres legionarios disponibles en la concentración. El primero en llegar fue Matthew Evans quien participó recientemente con la selección sub-21 en los Juegos Centroamericanos, seguido por Olger Escobar que se sumó el miércoles, y ahora Herrera completa el trío de refuerzos del exterior que ya están trabajando bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Aarón reconoció que esta temporada con el DC United ha sido complicada a nivel personal. "En mi club ha sido un año frustrante, pero ahora estoy enfocado en los próximos partidos con la selección, eso es todo lo que tenemos, es ahora o nunca", expresó Herrera con determinación.

"Sé que los fans aquí son los mejores, los más locos, los que cantan y gritan más fuerte para apoyar. Solo espero no decepcionarlos", manifestó el defensor, consciente de que los 7,000 aficionados que llenarán el estadio serán el jugador número 12 de la Bicolor.

Luis Fernando Tena aún espera la llegada de tres jugadores más del exterior para completar su plantel. Durante el fin de semana se espera el arribo del portero Nicholas Hagen, así como los delanteros Arquímides Ordóñez y Rubio Rubin, quienes completarían el grupo de seis legionarios convocados para esta doble fecha.

La concentración en el CAR continúa con entrenamientos diarios mientras se espera la llegada de los últimos tres legionarios. El cuerpo técnico trabaja en los detalles tácticos y físicos para llegar en las mejores condiciones a los partidos más importantes en la historia del fútbol guatemalteco.