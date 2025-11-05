Selección de Guatemala: Fedefut anuncia la venta de las últimas entradas para el decisivo duelo ante Surinam

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala informó este miércoles 5 de noviembre, a través de sus canales oficiales, que a partir de las 10:30 horas se habilitará la venta de las últimas entradas disponibles para el crucial encuentro eliminatorio frente a Surinam.

Este partido, que se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol", corresponde a la última jornada de la fase final rumbo a la Copa Mundial del 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

La afición guatemalteca ha sido protagonista durante todo el proceso, brindando un respaldo masivo en cada presentación de la Selección Naciona durante estas eliminatorias.

Cabe destacar que únicamente se pondrán a disposición boletos para el enfrentamiento contra el combinado caribeño, ya que las entradas para el duelo ante Panamá —también en El Trébol— se encuentran completamente agotadas. Cabe resaltar que estos ultimos boletos se venderas unicamente en linea.

Proceso de adquisición de entradas

Para comprar tus boletos, debes ingresar al sitio web ticketshowgt.com. El sistema te guiará paso a paso para completar la compra. Es importante destacar que el sistema detecta automáticamente si un número de DPI o tarjeta ya ha sido utilizado en una compra anterior, por lo que no permitirá repetir la transacción.

Disponibilidad actual de entradas: