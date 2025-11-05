“Todos venimos con la ilusión de hacer historia”, dice Olger Escobar al momento de arribar a Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala, dirigida por el estratega mexicano Luis Fernando Tena, continúa fortaleciendo su plantel de cara a los dos encuentros cruciales de las eliminatorias mundialistas, en los que enfrentará a Panamá y Surinam, en el estadio El Trébol, por las últimas dos fechas del proceso clasificatorio de Concacaf.

El equipo chapín inició sus trabajos de preparación el pasado 27 de octubre con 18 jugadores. Un día después, Tena sumó tres futbolistas más, con quienes ha trabajado desde entonces.

Cabe destacar que 20 de los convocados pertenecen a la Liga Nacional, mientras que Matthew Evans fue el único legionario en presentarse inicialmente, ya que se encontraba disputando los Juegos Centroamericanos en Guatemala con la selección Sub-21.

Sin embargo, durante la noche del 4 de noviembre se incorporó una de las joyas de la Bicolor: el mediapunta Olger Escobar, quien milita en el Montreal FC de la MLS. El jugador llegó este miércoles al Centro de Alto Rendimiento (CAR) para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico y sincronizarse con el grupo.

Al llegar a tierras guatemaltecas, Escobar expresó su emoción por estar a solo 180 minutos de hacer historia: “Venimos con la ambición de querer clasificar y hacer historia. Tenemos que estar muy preparados en estos 180 minutos, donde nos jugamos la vida. Los once que estén en cancha y los que no, todos tienen que estar ahí para el equipo.”

También compartió una reflexión personal: “Hoy que estaba en casa, en Boston, salí del cuarto diciendo que puedo regresar siendo mundialista.”

Sobre su regreso a la selección, comentó:“Muy feliz de estar acá. Siempre un llamado a la Selección me aporta mucho a mi carrera como futbolista, y estoy feliz de estar aquí.”

En cuanto a su estado físico, aseguró: “Vengo físicamente muy bien. Terminé la temporada con Montreal fuerte y estoy preparado para los partidos.”

Finalmente, sobre sus expectativas, afirmó: “Voy a darlo todo si me toca entrar.”

Tras la llegada de Escobar, se espera que el próximo en arribar al país sea el lateral del DC United, Aaron Herrera. Posteriormente se unirán los últimos legionarios: el arquero Nicholas Hagen, el delantero Rubio Rubin y el extremo Arquímides Ordóñez.