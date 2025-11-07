Selección de Guatemala: Tena recupera a José Carlos Pinto para el partido contra Panamá

José Carlos Pinto, capitán y referente defensivo de la Selección Nacional de Guatemala, está de vuelta. El defensor central recibió el alta médica tras recuperarse completamente de la contusión en su rodilla izquierda que lo mantuvo alejado de las canchas las últimas semanas.

La noticia representa un alivio para el técnico Luis Fernando Tena, quien recupera a uno de sus líderes para los partidos más importantes en la historia del fútbol guatemalteco.

Pinto se encuentra recuperado y preparado tras el seguimiento médico realizado por el cuerpo técnico de la selección. El experimentado de Comunicaciones podrá estar disponible para el crucial encuentro ante Panamá el próximo jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m

El defensor central sufrió la contusión durante la anterior fecha FIFA de octubre. La lesión en su rodilla izquierda lo obligó a perderse compromisos importantes con su club Comunicaciones FC.

Pinto se ausentó de los partidos de Comunicaciones ante Municipal y Marquense en la Liga Nacional, priorizando su recuperación para estar disponible en esta doble fecha eliminatoria.

El jugador y el cuerpo médico del club crema trabajaron en conjunto con la Fedefut para asegurar que su rehabilitación fuera exitosa y pudiera llegar en óptimas condiciones para estos encuentros decisivos.

Durante ese período, incluso se especuló que el capitán guatemalteco podría perderse el partido ante Panamá, lo que representaba una preocupación mayúscula para Luis Fernando Tena. Sin embargo, la evolución favorable de la lesión y el trabajo realizado permitieron que Pinto recibiera el visto bueno médico para reintegrarse al trabajo con el grupo.

La recuperación de Pinto es fundamental para los planes de Luis Fernando Tena. El técnico mexicano ya había confirmado la baja de Nicolás Samayoa, el otro defensor central titular, quien está suspendido para el encuentro ante Panamá tras acumular tarjetas amarillas.

El jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m., Guatemala recibirá a Panamá en El Trébol con su capitán al frente de la defensa. Cinco días después, el martes 18 de noviembre, también a las 8:00 p.m., la Bicolor enfrentará a Surinam en lo que podría ser el partido definitivo por la clasificación al Mundial 2026.