URL descarta filtración de datos sensibles tras alerta de ciberataque y refuerza seguridad

La Universidad Rafael Landívar (URL) descartó este martes 28 de abril que datos sensibles hayan sido comprometidos tras un supuesto ciberataque difundido en la web, y aseguró que reforzó sus controles de seguridad informática.

La institución explicó que tuvo conocimiento oportuno de las publicaciones y activó de inmediato sus protocolos internos de respuesta ante incidentes de seguridad informática.

De acuerdo con el análisis técnico, el incidente se limitó a interfaces digitales vinculadas a servicios estudiantiles que contienen información general con cierto nivel de exposición pública.

La Universidad indicó que no existe evidencia de acceso estructurado, masivo o sistemático a datos sensibles de estudiantes o personal, y que la información potencialmente expuesta no corresponde a repositorios críticos o confidenciales.

Además, afirmó que el núcleo de sus bases de datos institucionales no fue comprometido.

Como parte de la respuesta, la casa de estudios informó que reforzó sus controles de seguridad, lo cual incluyó la revisión de configuraciones de acceso, monitoreo intensivo y actualización de protocolos de autenticación.

También inició una auditoría técnica independiente para validar la integridad de sus sistemas y evitar la persistencia de accesos indebidos.

Pese a lo ocurrido, la Universidad señaló que sus servicios digitales continúan operando con normalidad y sin interrupciones.

Señalamientos en la web

El pasado lunes 27 de abril, la cuenta Dark Web Informer indicó que la Universidad Rafael Landívar habría sido víctima de un ciberataque.

Según esa publicación, se habrían filtrado 84 mil 620 fotografías de estudiantes y profesores, junto con datos personales como carné universitario, nombre completo y fecha de nacimiento.

La supuesta filtración tendría un tamaño de 20 GB en imágenes y 1.54 MB en formato JSON, y habría sido difundida en un foro de ciberdelincuencia.

El usuario “MrGoblinciano” fue señalado como presunto responsable.

#ComunicadoURL | La Universidad continuará informando con responsabilidad y base técnica sobre cualquier actualización relevante, evitando especulaciones y priorizando la veracidad de los hechos. pic.twitter.com/w10PsBxnnf — Universidad Rafael Landívar (@U_Landivar) April 28, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

