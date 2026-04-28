Congreso aprueba apoyo económico a Lester Martínez y Joshua Antón tras títulos en el CMB

El Congreso de la República aprobó este martes 28 de abril la asignación de recursos económicos como un reconocimiento a los resultados deportivos alcanzados por los boxeadores Lester Martínez y Joshua Kevin Antón en escenarios internacionales.

La decisión fue avalada por el pleno, que autorizó Q500 mil para Martínez y Q200 mil para Antón, con el objetivo de respaldar su desempeño y proyección en el boxeo profesional.

Durante la discusión, se destacó que los logros obtenidos por los atletas posicionan a Guatemala en competencias de alto nivel y contribuyen a la visibilidad del país en el ámbito deportivo. En ese contexto, los diputados consideraron que el apoyo económico constituye una medida de incentivo para fortalecer el desarrollo de talentos nacionales que compiten en el extranjero.

El respaldo aprobado también busca sentar un precedente en el reconocimiento a deportistas que obtienen títulos internacionales, especialmente en disciplinas que no siempre cuentan con financiamiento constante.

Lester Martínez hizo historia el 21 de marzo del 2026 al vencer por decisión unánime, con marcador de 119-109, al estadounidense Immanuwel Aleem en San Bernardino, California, y coronarse campeón mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Con este triunfo, el petenero elevó su registro invicto a 20 victorias, cero derrotas y un empate, y se convirtió en el primer campeón mundial de boxeo de Guatemala.

El título interino supermediano de las 168 libras es una distinción oficial del CMB que coloca a Martínez en la cima del ranquin de su división y le otorga derechos sobre el futuro de la categoría, entre estos, exigir una pelea contra el campeón absoluto.

En la misma velada, Joshua Kevin Antón también obtuvo un resultado destacado el 21 de marzo en el National Orange Show Event Center, en San Bernardino, California. El boxeador de 27 años venció por nocaut técnico a Kudratillo Abdukakhorov y conquistó el título superwelter continental del CMB en la penúltima pelea de la cartelera.

Antón nació en Granada Hills, California, pero tiene raíces guatemaltecas y representó a Guatemala en esa velada. Llegó con un registro de 12 victorias, 11 nocauts y sin derrotas ni empates, lo que lo consolida como uno de los boxeadores de origen guatemalteco con mayor proyección en el circuito profesional de Estados Unidos.

Con este triunfo, el huehueteco continúa en ascenso en su categoría, donde figura en el puesto 22 del ranquin mundial superwelter, también conocido como peso mediano junior.