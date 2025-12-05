Remodelación del Estadio Doroteo Guamuch: causas del retraso y rescisión del contrato

Durante el 2024, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) destinó fondos para modernizar el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, como iluminación, sanitarios y reparaciones puntuales.

Sin embargo, el cambio más significativo fue el proyecto de remodelación total de la pista y el césped. El contrato incluía la instalación de videovigilancia, retiro de la grama natural y colocación de un césped híbrido (95% natural y 5% sintético) importado desde Turquía. También se programó cambio de pista de atletismo y la limpieza y reacondicionamiento de los marcos de portería.

La última remodelación fue adjudicada a la Constructora y Distribuidora Bremer el 14 de octubre de 2024, con un valor de Q32.4 millones, e incluía intervenciones de mayor profundidad y alcance. Sin embargo, este es el trabajo que no se completó y que a pocos días de que se debía entregar se ha convertido en controversia.

Pero uno de los elementos más relevantes para el desenlace del caso es que el contrato, a pesar de su complejidad, no incluyó un cronograma de obra detallado. Sin un plan verificable y vinculante, la supervisión se apoyó en reportes parciales que no permitieron anticipar la magnitud de los retrasos, según han denunciado diputados en varias oportunidades.

Un proyecto ambicioso con ciertos avances, pero sin una hoja de ruta sólida

La rescisión del contrato entre la CDAG y la empresa Bremer por la remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores expuso no solo retrasos operativos, sino también fallas estructurales en la planificación, supervisión y gestión de un proyecto valorado en Q32.4 millones.

Según se desprende de los documentos publicados en Guatecompras, uno de los elementos más determinantes en el desenlace del caso es que el contrato, pese a su complejidad, no incluyó un cronograma de obra detallado.

Sin un plan verificable y vinculante, la supervisión se apoyó en reportes parciales que no permitieron anticipar la magnitud de los retrasos.

Primeros informes de avance

El primer informe oficial, fechado el 30 de mayo de 2025, reportó un 25.03% de avance físico, principalmente trabajos de desinstalación, excavación y nivelación.

Extracto del Informe 1 con fecha 30 de mayo de 2025, en el cual detallan un avance general de la obra del 25% (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla)

El segundo informe, del 31 de julio de 2025, elevó el avance al 30%, con énfasis en drenajes, bordillos, demolición de aceras y construcción de fosas de arena. Tras este reporte, se liberó el segundo pago.

Extracto del Informe 2 con fecha 31 de agosto de 2025, en el cual detallan un avance general de la obra del 29% (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla)

Pagos desembolsados y avances iniciales

La CDAG realizó dos pagos:

Anticipo del 20%: Q6 millones 488 mil 941.20 (febrero).

Pago por avance del 9.48%: Q3 milones 076 mil 771.85 (agosto).

En total, Bremer recibió Q9 millones 565 mil 713.05, equivalente al 29.48% del proyecto.

La postura de la CDAG: incumplimientos atribuibles al contratista

En un comunicado publicado el 4 de diciembre de 2025, la CDAG sostuvo que los atrasos fueron responsabilidad directa de la empresa, asegurando que la supervisión interna dio seguimiento a un cronograma de obra interno y que las advertencias se hicieron a Bremer “en reiteradas ocasiones”.

La institución afirmó que la constructora no garantizó la adquisición oportuna de materiales esenciales, como la grama sintética y la pista de atletismo, incumpliendo la cláusula 17 del contrato.

Además, señaló como preocupante que la empresa solicitara una prórroga equivalente al 100% del tiempo original sin demostrar que los retrasos fueran fortuitos o derivados de fuerza mayor.

Con base en estos argumentos y siguiendo las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC), el Comité Ejecutivo decidió no conceder la prórroga solicitada.

La postura de Bremer: atrasos “conocidos” y causados por factores externos

La constructora Bremer, en su carta del 27 de octubre de 2025, argumentó que los retrasos obedecieron a situaciones ajenas a su control y que fueron conocidas por la CDAG.

Entre los motivos que justifican su solicitud de prórroga, la empresa indicó:

45 días de atraso por el traslado de grama hacia Zacapa.

3 días afectados por manifestaciones en el basurero de la zona 3.

8 días por trabajos de demolición no incluidos en las bases originales.

65 días por la necesidad de rediseñar el sistema de drenaje francés, debido a que el área no era apta según nuevos estudios.

2 días por protestas vinculadas a seguros vehiculares.

26 días por ajustes en la instalación de tubería.

109 días esperando autorización para reubicar gradas de emergencia y mejorar el sistema de riego (que a la fecha de la emisión de la carta no se había solucionado)

85 días sin avances por lluvias intensas, según informes de Insivumeh.

Un aumento del 350% en el costo de la grama sintética, según lo evidencian los anexos, Bremer inició contacto con la empresa matriz hasta el 3 de octubre, sin detallar cuándo empezó el contacto con la empresa distribuidora en Guatemala.

Detalle de retrasos expuestos por Constructora Bremar para justificar una ampliación del 100% del tiempo estipulado de la obra. (Foto, Prensa Libre: captura de Pantalla)

Bremer sostuvo que estos factores justificaban una extensión de 11 meses y que el proyecto podía completarse dentro del nuevo plazo solicitado.

Recomendación de la Contraloría y rescisión del contrato

El 26 de noviembre, la Contraloría General de Cuentas recomendó rescindir el contrato por mutuo acuerdo, argumentando que esta vía evitaría un conflicto judicial y permitiría reactivar la obra más rápido bajo un nuevo proceso de licitación.

La CDAG aceptó esta recomendación y anunció que Bremer accedió a:

No judicializar el caso.

No reclamar pagos pendientes.

Respaldar con una fianza la conservación del 35.45% de la obra ejecutada por 18 meses.

Desalojar y limpiar las áreas intervenidas.

Línea de tiempo: cómo la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores terminó en conflicto

14 de octubre de 2024

CDAG adjudica a Bremer la remodelación del estadio por Q32.4 millones. El contrato no incluye un cronograma detallado, pese a su complejidad.

Enero 2025

Se firma el acta de inicio, comenzando formalmente el plazo contractual de 11 meses para ejecutar la remodelación.

Febrero 2025

Se desembolsa el 20% de anticipo. Inician los trabajos.

30 de mayo de 2025

Primer informe: 25.03% de avance, con desinstalación de pista y grama, excavaciones y nivelación.

31 de julio de 2025

Segundo informe: avance llega a 30%. Se ejecutan drenajes, bordillos y demoliciones.

La CDAG paga un 9.48% adicional.

27 de octubre de 2025

Bremer pide prórroga de 11 meses, alegando retrasos por clima, estudios adicionales, demoliciones no previstas y problemas logísticos, sumando más de 300 días de afectación.

26 de noviembre – 4 de diciembre de 2025

La Contraloría General de Cuentas recomienda rescindir el contrato. CDAG y Bremer acuerdan la rescisión por mutuo acuerdo, sin demandas y con una fianza que cubre el 35.45% de los trabajos ejecutados.

Aunque la CDAG aseguró que la rescisión busca evitar que la remodelación del Coloso de la Zona 5 quede detenida por años, la institución todavía no ha especificado los pasos ni plazos para retomar el proyecto.