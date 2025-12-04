CDAG denuncia a nueve diputados mientras crece la polémica por remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) presentó una solicitud de retiro de derecho de antejuicio contra nueve diputados del Congreso de la República, quienes la semana pasada impulsaron una iniciativa de ley para nombrar un interventor dentro de la unidad ejecutora del deporte federado. La demanda fue remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que determine si procede levantar la inmunidad de los legisladores.

La diputada Karina Paz, una de las ponentes del proyecto, explicó este jueves 4 de diciembre que las solicitudes para retirarles la inmunidad fueron presentadas el pasado 1 de diciembre por Honnell Obserto Izaguirre Navarro, representante legal de la CDAG.

Los diputados señalados son: Alma Luz Guerrero, Brenda Mejía, Darwin Lucas, Evelyn Morataya, Fidencio Lima, Gustavo Adolfo Cruz, Jairo Orellana, Karina Paz y Sonia Gutiérrez.

Según Paz, la iniciativa busca establecer la figura de un interventor para supervisar las federaciones deportivas y garantizar la transparencia en los procesos de elección, tanto a nivel de cada federación como de la CDAG, así como en la asignación de recursos públicos.

“La misma banda criminal está incrustada en todo el deporte. Hasta que esta red no salga, no se limpiará la institución, no llegará el apoyo a los atletas y no habrá mejor infraestructura ni gasto público adecuado”, afirmó Paz en conferencia de prensa este 4 de diciembre.

La legisladora agregó que la CDAG maneja más de Q 800 millones y que la acción legal busca frenar la intervención que buscaba limitar el control de quienes, según Paz, se benefician de irregularidades dentro de la entidad. Añadió que los recursos “no están llegando a donde deberían” debido a ese manejo opaco.

Querellas por el estadio Doroteo Guamuch Flores

Además de la disputa por los antejuicios, Paz anunció que presentará 38 querellas contra los responsables de lo que llamó "un desfalco" en la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores.

El contrato, que se vence este 6 de diciembre, tenía un valor de Q 32.4 millones y se desembolsaron Q 9.3 millones —aproximadamente el 34 %— sin avances visibles.

“El Estadio Doroteo Guamuch Flores es el acto más grande de corrupción en el deporte y, gracias a esto, presentaremos 38 querellas contra todos los responsables que firmaron este desfalco nacional”, aseguró la diputada.

