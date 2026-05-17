Nuevo fiscal del Ministerio Público anuncia liquidación de la Feci

A partir del 18 de mayo del 2026, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) entrará en una etapa de liquidación, anunció el nuevo fiscal del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, en su primer día de funciones en el cargo.

A tan solo horas de tomar posesión del cargo, lo cual sucedió a la medianoche de este domingo 17 de mayo, García Luna convocó a los medios de comunicación y respondió a preguntas; además de hacer una declaración de intenciones sobre el trabajo que liderará durante los próximos cuatro años al frente del (MP).

En esa línea de declaraciones, refirió que la liquidación de la Fiscalía que dirigía hasta ayer Rafael Curruchiche, y fue creada durante la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se dará “porque, lastimosamente, la fiscalía ha perdido la credibilidad ciudadana”.

La decisión se toma en respuesta a esa falta de credibilidad, dijo García Luna; además de que “se ha detectado que, lastimosamente, no se está cumpliendo con objetivos”.

El proceso de liquidación servirá para revisar cada uno de los expedientes y determinar si existe algún tipo de responsabilidad de los integrantes, de acuerdo con el análisis que se efectúe, expuso García Luna.

Plan de acción

En la conferencia de prensa, el nuevo fiscal general recordó que el MP "no es un ente político, no representa a un gobierno, no responde a un proyecto partidario y no está al servicio de los intereses particulares de ningún sector".

Reconoció que su trabajo se centrará en recuperar la "confianza ciudadana" hacia la institución, cuya imagen "se ha visto desgastada", lo que, calificó como "el desafío más grande".

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También adelantó que será necesario en los siguientes días revisar "con rigor técnico" el estado de las investigaciones en el seno del MP, los casos en trámite y, si es necesario, "corregir el éxodo" de extrabajadores.

García Luna también anunció que "una institución de justicia no puede depender de un clima político, de cada periodo ni de la orientación de quien la dirige en un momento determinado", sugiriendo así que su gestión será independiente, porque el valor del MP "reside en su estabilidad y en su previsibilidad".

Anuncia revisiones y otras acciones

El nuevo fiscal general explicó que un punto esencial es que la función primordial del MP es investigar para establecer los hechos, para construir prueba técnica y sólida, y solo a partir de esta investigación ejercer la acción penal que corresponda conforme a la ley. Y derivado de ello, dijo que “el orden de esos pasos no es un detalle procesal, es la diferencia entre una institución que investiga hechos y una institución que se concentra en personas antes de haberlos esclarecido. La imputación debe ser consecuencia de una investigación seria”.

🔴 #EnDirecto | El fiscal general Gabriel García Luna ofrece su primera conferencia de prensa, en la que aborda los primeros cambios y lineamientos de su gestión al frente del Ministerio Público.https://t.co/OqRBz3gHoK — Prensa Libre (@prensa_libre) May 17, 2026

También anunció que se revisará la cobertura real del MP y se fortalecerán las sedes regionales de forma estratégica, con equipos especializados que realmente puedan investigar y litigar con eficiencia.

Otra de las medidas anunciadas es que se fortalecerá la auditoría interna con procesos claros, “garantizando siempre el derecho de defensa”, esto con el fin de que la ciudadanía tenga herramientas reales para denunciar conductas inadecuadas y participar en esos procesos de forma transparente.

Respecto del personal, refirió que “el régimen disciplinario no es un instrumento de represión, es un mecanismo de depuración que protege a quienes trabajan con integridad y sanciona proporcionalmente a quien no lo hace”, y que los nombramientos se harán por meritocracia.

El funcionario expuso que “un fiscal bien formado es la mejor herramienta contra la impunidad” y anunció que se implementarán programas de capacitación continua y especializada.

Otro aspecto que se reforzará será la tecnología, y se dotará a las unidades especiales de tecnología actualizada, dentro del marco de la legalidad, para investigar y perseguir delitos de forma más eficaz, ya que “el crimen organizado utiliza tecnología avanzada, no podemos combatirlo con herramienta del pasado”.

Como parte del reenfoque que tendrá el MP, mencionó que el éxito de la institución no se medirá solo en el número de casos, sino en la calidad de las resoluciones y en el impacto real sobre la criminalidad.

Indicó que se reordenarán algunas medidas. Anunció que se separarán “claramente” las funciones administrativas de las funciones fiscales para que cada área cumpla su rol sin interferir en la otra.

Además aseguró que el sistema de ascensos, permutas, traslados y evaluaciones tendrá reglas claras y públicas, además de que la ética no se condiciona y es la base sobre la que se construye la confianza ciudadana, “y esa confianza es lo que esta gestión viene a recuperar”.

Acciones por temática

García Luna indicó que se reevaluará de forma integral la estructura de la fiscalía especializada en violencia contra la mujer, para que la respuesta del Ministerio Público sea efectiva.

Además, se revisarán y fortalecerán los protocolos de investigación y judicialización en los casos de población vulnerable, como niños, niñas y adultos mayores, y otros.

Para el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de armas, “se van a construir y fortalecer mecanismos de cooperación e intercambio de información con los países de la región”, bajo protocolos internacionales claros, ya que esas estructuras criminales se alimentan de la falta de coordinación entre países.

Confirma nombramientos

García Luna confirmó nombramientos para algunos cargos: Edwin Santiago Chavajay Chavajay, como secretario general del MP; Shirley García Ovalle, designada secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación; y Salvador Guzmán, secretario de Política Criminal.

El resto de los nombramientos, dijo que los dará a conocer durante la próxima semana.

Evaluará fiscalías

Consultado sobre si hará una reorganización de fiscalías y unidades clave que son dirigidas por actores con sanciones internacionales, García Luna dijo que se hará un análisis serio en los próximos días, porque no han tenido acceso a todos los expedientes ni a los resultados obtenidos en esos casos.

Analizarán casos en reserva

Acerca de los casos o procesos que la administración anterior declaró en reserva, expuso que hay algunos que son legales y obligatorios, como los que se establecen en la Ley de Lavado de Dinero, y otros que son de carácter procesal, que tienen fundamento legal, pero por un tiempo determinado y deben cumplir con ciertos requisitos.

Entonces, explicó que se hará un análisis exhaustivo, técnico y jurídico para dar la instrucción precisa en qué casos la ley lo permite. Por ejemplo, la evaluación que se hará en los casos que se han mantenido bajo reserva es si esos requisitos han desaparecido o si ya se cumplió el plazo para poder levantarla. Calificó como “prácticamente intolerante” llevar casos bajo reserva desde el inicio hasta el fin del proceso, no por meses, sino por años.