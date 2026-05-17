Fiscal general Gabriel García Luna emite primer mensaje como Fiscal General y anuncia conferencia a las 12

Gabriel García Luna emitió su primer mensaje oficial tras tomar posesión del cargo a la medianoche de este domingo en la sede central del Barrio Gerona. Además, anunció que ofrecerá una conferencia este domingo a las 12 horas.

Durante su discurso inaugural, desde su despacho en la sede del Barrio Gerona, el funcionario reconoció que recibe una institución con "heridas profundas" y enfatizó que su administración no se doblará ante presiones ni conveniencias.

"No inicia una administración más, inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca", sentenció ante la expectativa de los sectores civiles que durante la noche hicieron una vigilia por la transición del mandato.

El Fiscal General fue categórico al señalar que debe cesar cualquier persecución selectiva, asegurando que bajo su mando la objetividad será la ruta única de la institución.

"La ley es pareja o no es ley", afirmó García Luna al anunciar que las prioridades operativas se centrarán en el combate frontal a la corrupción, el narcotráfico y las extorsiones.

El nuevo jefe del ente investigador concluyó que los resultados de su gestión no se anunciarán, sino que se construirán "caso por caso" para devolverle el centro de la justicia a las víctimas.

#Ahora Gabriel García Luna llega al Ministerio Público para tomar posesión como nuevo Fiscal y Jefe del Ministerio Público (MP). @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/bn5zY5gCNL — Andrea Domínguez (@andread_gtv) May 17, 2026

El funcionario destacó que su administración representa una oportunidad para recuperar la dignidad de la justicia penal y la confianza de la ciudadanía en el ente investigador.

El relevo, que marca el cierre de la gestión de Consuelo Porras, se concretó bajo el respaldo de sectores civiles que permanecieron en las afueras de la institución durante la transmisión de mando.

Durante su intervención, el Fiscal General enfatizó que el Ministerio Público actuará bajo principios de objetividad y no volverá a ser utilizado como un arma al servicio de grupos particulares.

García Luna detalló que las prioridades operativas se centrarán en el combate frontal a la corrupción, el narcotráfico y las extorsiones, asegurando que la ley se aplicará sin distinciones. Asimismo, confirmó que el fortalecimiento institucional se basará en la ética profesional y la protección de las víctimas como eje central de la persecución penal.

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