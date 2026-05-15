Política
Cinco frases del último discurso de Consuelo Porras frente al Ministerio Público
La fiscal general Consuelo Porras brindó detalles de sus ocho años de gestión al frente del Ministerio Público.
La fiscal general Consuelo Porras durante su último discurso frente al MP. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)
La fiscal general Consuelo Porras brindó este viernes 15 de mayo su discurso de informe de labores al frente del Ministerio Público (MP), a pocas horas de entregar el cargo al fiscal general electo Gabriel García Luna.
Porras dio su discurso frente al personal fiscal y otros funcionarios, y remarcó sus ocho años de gestión, pues el expresidente Alejandro Giammattei la eligió para un segundo periodo, el cual terminará este fin de semana.
A decir de ella, durante los ocho años de su gestión sirvieron a la ciudadanía guatemalteca con “dignidad, con responsabilidad, compromiso y profesionalismo, pero sobre todas las cosas en forma honesta”.
La fiscal indicó que este informe que presentó “no constituye únicamente un mandato legal”, pues se ha convertido en un “deber ético y moral”, porque, según ella, informaron “con transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas sobre las acciones realizadas”.
Su discurso se basó en remarcar la cobertura del MP y en que presentaron “el testimonio de ocho años de servicio al país, de trabajo constante, de decisiones firmes y de una transformación institucional”.
A quién entregará el cargo
Consuelo Porras entregará el cargo a Gabriel García Luna, quien fue elegido por el presidente Bernardo Arévalo tras la elección de la nómina presentada por la Comisión Postuladora.
El recién designado fiscal general presentó el 6 de abril pasado su plan de trabajo ante la postuladora, centrado en independencia, modernización y atención a víctimas. García Luna fue juramentado este viernes por el presidente Arévalo.
Porras ha sido sancionada
El 2 de abril del 2025, el Reino Unido informó que sancionó a siete guatemaltecos, entre ellos Consuelo Porras, por supuestos actos de corrupción.
Informó en esa ocasión que sancionó “a siete actores corruptos cuyas acciones han socavado la democracia y el estado de derecho en Guatemala”.
Las últimas frases de Porras frente al MP
- “Nos intentaron callar y desacreditar, pero el trabajo siguió adelante”, dijo con relación a que, según ella, enfrentaron múltiples obstáculos y supuestas presiones durante su gestión.
- “Cada decisión fue tomada con apego a la ley y responsabilidad institucional”, externó respecto de que, según Porras, el trabajo fue con calidez y compromiso con el pueblo de Guatemala.
- “Guatemala merece instituciones fuertes y firmes al servicio de los guatemaltecos”, dijo la fiscal, quien remarcó el trabajo de las fiscalías.
- “La ley debe cumplirse sin excepciones y sin privilegios”, indicó al referirse al trabajo investigativo del MP.
- “Servir a Guatemala y nunca servirse del cargo”, dijo en su llamado a los funcionarios a desempeñar sus funciones con honestidad y apego a la ley.
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