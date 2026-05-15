Arévalo juramenta a Gabriel García Luna como nuevo fiscal general del Ministerio Público

Política

Arévalo juramenta a Gabriel García Luna como nuevo fiscal general del Ministerio Público

Gabriel García Luna jura como nuevo fiscal general de Guatemala, informa el presidente Bernardo Arévalo.

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El presidente Bernardo Arévalo informó que este viernes 15 de mayo juramentó a Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.

“Le deseo claridad, sabiduría y una ética inquebrantable para servirle con integridad al pueblo de Guatemala”, agregó el mandatario.

Arévalo tomó el juramento de fidelidad que prescribe el artículo 154 de la Constitución de la República.

García Luna sustituye en el cargo a la fiscal general Consuelo Porras, quien este viernes pronunció su último discurso, a pocas horas de entregar el cargo.

EN ESTE MOMENTO

La nueva autopista Xochi promete reducir a 30 minutos el recorrido en la CA-2 Occidente hacia destinos turísticos como el Irtra de Retalhuleu y las playas del Pacífico. El corredor estará dividido en tres tramos y el costo variará según la cantidad de segmentos que utilice cada conductor y el tipo de vehículo.

Xochi reducirá el viaje hacia Xocomil y la Costa Sur: estos serán los precios de peaje y las formas de pagos

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Consuelo Porras durante su discurso en la presentación del cuarto informe de labores de su segunda gestión al frente del Ministerio Público.

Consuelo Porras se atribuye “gestión histórica” en el MP y reivindica sus ocho años como fiscal general

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García Luna fue elegido por el presidente Bernardo Arévalo, tras la nómina integrada por la comisión de postulación.

El recién designado fiscal general, el 6 de abril pasado, presentó su plan de trabajo ante la postuladora, centrado en independencia, modernización y atención a víctimas.

La nueva administración en el ente investigador inicia el domingo 17 de mayo a las 0 horas, según el equipo del nuevo fiscal.

Para leer más: Consuelo Porras se atribuye “gestión histórica” en el MP y reivindica sus ocho años como fiscal general

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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