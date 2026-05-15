Arévalo juramenta a Gabriel García Luna como nuevo fiscal general del Ministerio Público

El presidente Bernardo Arévalo informó que este viernes 15 de mayo juramentó a Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.

“Le deseo claridad, sabiduría y una ética inquebrantable para servirle con integridad al pueblo de Guatemala”, agregó el mandatario.

Arévalo tomó el juramento de fidelidad que prescribe el artículo 154 de la Constitución de la República.

García Luna sustituye en el cargo a la fiscal general Consuelo Porras, quien este viernes pronunció su último discurso, a pocas horas de entregar el cargo.

García Luna fue elegido por el presidente Bernardo Arévalo, tras la nómina integrada por la comisión de postulación.

El recién designado fiscal general, el 6 de abril pasado, presentó su plan de trabajo ante la postuladora, centrado en independencia, modernización y atención a víctimas.

La nueva administración en el ente investigador inicia el domingo 17 de mayo a las 0 horas, según el equipo del nuevo fiscal.

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