El “sapo amarillo” que llama la atención en redes: Conap explica su aparición en Zacapa

La temporada lluviosa trae consigo diversos cambios en la naturaleza, entre ellos la reaparición de especies. Este fue el caso de varios sapos amarillos observados recientemente en una comunidad en Río Hondo, Zacapa, cuyo avistamiento llamó la atención de pobladores y usuarios de redes sociales.

Las imágenes de los llamativos anfibios de color amarillo comenzaron a circular, generando curiosidad y múltiples reacciones entre usuarios y los vecinos de esa localidad.

El hecho ocurrió en la aldea La Palma, en donde vecinos reportaron la presencia de varios ejemplares de tonalidad intensa. Según explicó Byron Salguero, coordinador de Vida Silvestre de la Región Oriente del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), muchas personas creyeron inicialmente que se trataba de ranas; sin embargo, la especie observada corresponde al sapo amarillo (Incilius luetkenii).

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) confirmó que se trata del sapo amarillo Incilius luetkenii, una especie nativa del país que forma parte importante de los ecosistemas del valle del Motagua.

Características

De acuerdo con Salguero, algunas características permiten distinguir a los ejemplares de Incilius luetkenii.

Tamaño: las hembras generalmente son más grandes y robustas.

las hembras generalmente son más grandes y robustas. Coloración: los machos pueden presentar tonos ligeramente más oscuros o amarillentos durante la época reproductiva, aunque las diferencias de color suelen ser sutiles.

¿Qué relación tienen las lluvias con su aparición?

De acuerdo con la explicación técnica, estos anfibios emergen de su período de estivación —un proceso en el que permanecen enterrados durante la época seca para evitar la deshidratación— y su aparición, justo suele coincidir con las primeras lluvias significativas de cada año.

Este comportamiento también marca el inicio de su etapa reproductiva. Los adultos se concentran en charcas temporales y cuerpos de agua formados por la lluvia, donde los machos emiten vocalizaciones para atraer a las hembras. En ese período cambian de tonalidad.

El avistamiento del sapo amarillo en Zacapa coincide con las primeras lluvias de la temporada. (Foto Prensa Libre: cortesía Conap)

"Su presencia reciente en Río Hondo, Zacapa, es considerada una señal natural de transición hacia la temporada lluviosa y resalta la importancia de conservar los cuerpos de agua temporales donde se reproduce esta especie", explicó la institución.

El Conap destaca que el Incilius luetkenii cumple una función ecológica clave, ya que contribuye al control natural de insectos y otras plagas, además de ser un indicador de la salud del ecosistema y la disponibilidad de agua en áreas rurales.

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