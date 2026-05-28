¿Por qué recomiendan no sumergirse en el Lago de Atitlán? Amsclae alerta por cianobacterias

El aumento de lluvias podría empeorar el florecimiento de cianobacterias en el Lago de Atitlán, una situación que mantiene al cuerpo de agua en alerta naranja y que representa riesgos para las personas que utilizan o tienen contacto directo con el lago.

La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (Amsclae) informó que actualmente el lago se encuentra en el tercer nivel del llamado “cianosemáforo”, un sistema que mide la presencia y densidad de cianobacterias.

“Estamos en el tercer nivel, que es el nivel medio, que corresponde al color anaranjado. Aquí ya hay presencia de cianobacterias con altas densidades y actualmente el nivel de alerta está para todo el lago”, explicó Fátima Reyes, jefa del Departamento de Investigación y Caridad Ambiental de la institución.

Aunque el fenómeno puede disminuir de manera natural, Amsclae advierte que el inicio de la temporada lluviosa podría acelerar nuevamente el crecimiento de estas bacterias debido al arrastre de contaminantes y nutrientes hacia el lago.

“Con las lluvias hay un arrastre de nutrientes debido a toda la contaminación que se produce en la cuenca y puede repetirse el florecimiento o incrementar la frecuencia de florecimientos”, indicó la experta.

Riesgos para pobladores y turistas

La entidad señaló que el principal riesgo es para las personas que consumen agua proveniente del lago o que se sumergen en él, ya que algunas cianobacterias pueden producir cianotoxinas dañinas para la salud humana.

“Las personas, al estar en contacto con las cianobacterias, pueden sufrir irritaciones en la piel o infecciones en ojos y oídos”, explicó la entrevistada.

Además, confirmó que, al nadar o sumergirse en el lago, existe la posibilidad de que las bacterias se adhieran a la piel y provoquen reacciones adversas.

“Como la cianobacteria está en el lago, al sumergirse puede quedar adherida a la piel y generar irritación o rash”, detalló.

Otro punto es que, si las concentraciones aumentan y el lago pasa a alerta roja, las cianobacterias podrían generar toxinas con mayores implicaciones para la salud.

Contaminación acumulada y altas temperaturas

Según Reyes, el crecimiento de las cianobacterias ocurre por una combinación de factores ambientales y contaminación acumulada durante años.

Entre las principales causas mencionaron las aguas residuales sin tratamiento, el mal manejo de desechos sólidos, el uso de fertilizantes agrícolas y las altas temperaturas registradas en semanas recientes.

“Las altas temperaturas hicieron que las condiciones fueran ideales para el florecimiento de la cianobacteria”, señaló.

La institución explicó que todos los municipios dentro de la cuenca del Lago de Atitlán generan presión ambiental sobre el cuerpo de agua.

Actualmente, 15 municipios forman parte de la cuenca, donde viven aproximadamente 327 mil personas.

Un problema cada vez más frecuente

Amsclae recordó que este tipo de florecimientos puede ocurrir en distintos cuerpos de agua; sin embargo, en Atitlán se han vuelto más recurrentes desde el 2009.

“Hemos observado que los florecimientos han sido con mayor frecuencia. Quizás no de la misma magnitud, pero sí han estado presentes todos los años”, indicó Reyes.

La institución relacionó este comportamiento con el cambio climático y el incremento de actividades humanas que elevan la carga de contaminación en el lago.

Trabajadores de Amsclae y el Centro de Estudios Atitlán realizando muestreos en distintos puntos del Lago de Atitlán el 21 de abril del 2026, para analizar la calidad del agua y detectar variaciones en el ecosistema. (Foto Prensa Libre: Amsclae)

¿Qué acciones se están tomando?

Amsclae indicó que mantiene monitoreos constantes para evaluar la concentración de cianobacterias y posibles toxinas, mientras trabaja con municipalidades para mejorar plantas de tratamiento de aguas residuales y reducir las fuentes de contaminación.

También busca promover el uso de abonos orgánicos y mejores prácticas ambientales en las comunidades cercanas.

Sin embargo, la entidad reconoció que muchas municipalidades necesitan modernizar o ampliar sus plantas de tratamiento, un proceso que requiere inversiones importantes.

“Si no se reducen las fuentes de contaminación, los florecimientos van a seguir ocurriendo y con mayor frecuencia”, advirtió.

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