Lago Petén Itzá: Ambiente presenta denuncia por contaminación con ripio en la orilla

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó este jueves 28 de mayo sobre el seguimiento a una denuncia ciudadana relacionada con trabajos de relleno con ripio en una orilla del lago Petén Itzá.

Añadió que efectuó una inspección ambiental y compartió detalles de lo observado en el lugar.

Explicó que los resultados de la inspección establecen que el relleno con ripio provoca afectaciones al entorno natural, entre estas, alteración del hábitat de fauna acuática y eliminación de vegetación importante para la conservación del lago.

Además, indicó que el ripio incorpora contaminantes como hierro, plástico y otros materiales.

“Esta acción también deteriora el paisaje natural”, advirtió el Marn.

Afirmó que el caso fue denunciado ante el Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Además, el expediente fue trasladado a la Dirección de Cumplimiento Legal, debido a que la actividad no cuenta con licencia ambiental.

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En imágenes compartidas se observa la acumulación de ripio y otros materiales en la orilla del referido lago.

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