Lago Petén Itzá: Ambiente presenta denuncia por contaminación con ripio en la orilla

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Lago Petén Itzá: Ambiente presenta denuncia por contaminación con ripio en la orilla

El Ministerio de Ambiente denuncia que un relleno con ripio afecta el entorno natural del lago Petén Itzá.

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CONTAMINACIÓN EN EL LAGO PETÉN ITZÁ

Ripio contamina el lago Petén Itzá. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio de Ambiente)

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó este jueves 28 de mayo sobre el seguimiento a una denuncia ciudadana relacionada con trabajos de relleno con ripio en una orilla del lago Petén Itzá.

Añadió que efectuó una inspección ambiental y compartió detalles de lo observado en el lugar.

Explicó que los resultados de la inspección establecen que el relleno con ripio provoca afectaciones al entorno natural, entre estas, alteración del hábitat de fauna acuática y eliminación de vegetación importante para la conservación del lago.

Además, indicó que el ripio incorpora contaminantes como hierro, plástico y otros materiales.

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“Esta acción también deteriora el paisaje natural”, advirtió el Marn.

Afirmó que el caso fue denunciado ante el Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Además, el expediente fue trasladado a la Dirección de Cumplimiento Legal, debido a que la actividad no cuenta con licencia ambiental.

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En imágenes compartidas se observa la acumulación de ripio y otros materiales en la orilla del referido lago.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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