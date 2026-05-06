Nuevo Fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, detalla su plan para el MP

Recién designado como fiscal general para el período 2026-2030, Gabriel Estuardo García Luna presentó el 6 de abril pasado su plan de trabajo, centrado en independencia, modernización y atención a víctimas.

En este contexto, el sector empresarial —como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la Cámara de Industria de Guatemala y la Cámara del Agro de Guatemala— pidió una gestión con “estricto apego a la ley”, transparencia y rendición de cuentas, y subrayó la importancia de estos aspectos para la certeza jurídica.

Durante su exposición, García Luna definió varios ejes, pero fue en la ronda de preguntas donde aterrizó los principales retos.

“Que exista la transparencia en todas las actuaciones” y evitar la opacidad fueron los primeros puntos que marcó, junto con la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en la institución.

Independencia y confianza

Como punto de partida, García Luna centró su discurso en la necesidad de fortalecer la independencia del Ministerio Público y recuperar la confianza ciudadana mediante mayor transparencia en su funcionamiento.

“El Ministerio Público es una institución independiente y autónoma, por lo que no debe recibir instrucciones externas y debe actuar libre de presiones políticas y de cualquier otra índole", aseguró.

“Debe actuar a favor o en contra del imputado según la prueba y cero injerencia externa", expuso también.

La atención a víctimas fue uno de los puntos más críticos. Reconoció fallas actuales, como desestimaciones sin investigación previa, y fue directo: “ese es un trato que no es para las víctimas”. Planteó mejorar el acompañamiento, los peritajes y evitar la revictimización.

“Lograr generar confianza en la población a través del mejoramiento de todos los mecanismos, no solo de recepción de denuncias, sino el tratamiento que se le da a cada denuncia", aseguró.

Investigación penal y uso de recursos

Al abordar el funcionamiento actual del MP, García reconoció debilidades como el uso de la reserva de casos y las dinámicas internas de la carrera fiscal.

Sobre la modernización de la investigación penal, planteó fortalecer equipos multidisciplinarios y la coordinación técnica. El objetivo, dijo, es contar con “sustento probatorio” sólido que permita llevar casos bien estructurados hasta su judicialización.

“Todo se orienta a una persecución penal selectiva e inteligente, priorizando casos de alto impacto social sin dejar de dar seguimiento proporcional al resto de delitos que afectan a la población", afirmó.

En materia de recursos, evitó hablar de más presupuesto y propuso primero evaluar resultados.

“Ese es el primer parámetro frente al recurso financiero”, afirmó, al tiempo que señaló posibles ineficiencias —como infraestructura sobredimensionada en algunas sedes— y apostó por redistribuir recursos hacia tecnología e investigación criminal, priorizando impacto sobre expansión.

“Lo primero que habría que hacer es una evaluación de los resultados que están dándose (…) ese es el primer parámetro versus el recurso financiero que está siendo asignado", dijo.

“Podría revisarse, por ejemplo, los arrendamientos. Estoy de acuerdo con que hay presencia fiscal en Guatemala, pero en algunos casos la infraestructura o el alquiler no va de acuerdo a la cantidad de población y, por ende, de delincuencia en un municipio. Entonces, contamos con agencias fiscales grandes, con costos altos, mientras un juzgado de paz está bastante reducido y propio”, expuso como ejemplo.

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Reserva y carrera fiscal

Al abordar el funcionamiento actual del MP, otro asunto sensible que abordó fue la reserva de las actuaciones.

García Luna consideró que su uso excesivo ha generado desgaste institucional y planteó limitarla a lo estrictamente necesario, para evitar “una sensación de ocultamiento”.

Finalmente, al referirse a la carrera fiscal, señaló la percepción de bloqueos en ascensos y advirtió que deben reforzarse criterios de meritocracia. Aunque evitó hablar de ilegalidades, reconoció que ciertas prácticas “empiezan a opacar esa oportunidad” dentro del sistema.