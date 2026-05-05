¿Quién es Gabriel Estuardo García Luna, nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público?

Gabriel Estuardo García Luna fue elegido como fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) este 5 de mayo por el presidente Bernardo Arévalo.

García Luna avanzó en la nómina de seis candidatos con uno de los puntajes más altos en el proceso de postulación y consolidar una trayectoria de más de dos décadas dentro del sistema de justicia.

En los últimos años, García Luna ha combinado funciones dentro del sistema judicial y el Ejecutivo.

Actualmente es suplente de la Junta de Disciplina Judicial (2024-2026) del Organismo Judicial, cargo que ejerce junto con el de asesor penal en el despacho superior de la Procuraduría General de la Nación (PGN) desde 2024.

En ese contexto, ha formado parte de un entorno institucional cercano al Ejecutivo. El titular de la PGN, Julio Saavedra, también participó en el proceso, aunque no logró avanzar a la lista final de elegibles. García Luna, en cambio, se posicionó entre los mejor evaluados.

Distintos análisis sobre su perfil lo ubican además como una figura cercana a actores del entorno presidencial, incluido el asesor Alejandro Balsells, lo que lo sitúa dentro del círculo de confianza del gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

Experiencia en el sistema judicial

Su carrera en el Organismo Judicial supera los 25 años, iniciando en 1997 en cargos técnicos y ascendiendo progresivamente en la judicatura.

Fue juez de Paz y juez de Primera Instancia en Mixco, además de integrar el Tribunal Segundo de Sentencia Penal en ese municipio.

Posteriormente, entre 2014 y 2019, se desempeñó como magistrado vocal II de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz, experiencia que le permitió cumplir con el requisito constitucional de haber integrado una sala de apelaciones.

Entre 2016 y 2023 presidió la Junta de Disciplina Judicial, instancia encargada de conocer faltas administrativas de operadores de justicia.

Durante ese período se resolvió, entre otros casos, la suspensión por 20 días sin goce de salario de la jueza Rocío Murillo por actuaciones vinculadas al caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Actualmente continúa vinculado a esa instancia como integrante suplente.

En su trayectoria también figura una denuncia presentada en la Procuraduría de los Derechos Humanos correspondiente al período 2015-2018, así como la promoción de un antejuicio, junto a Mildred Azucena Mejía Ábrego, contra el juez de Paz Víctor Leonel López del Valle, el cual fue admitido para trámite.

En el ámbito académico, ha sido docente en la Universidad Rafael Landívar y en la Escuela de Estudios Judiciales. Cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Propuesta al frente del MP

Durante su participación en la fase de entrevistas, García Luna planteó una reestructuración enfocada en resultados. Entre sus principales líneas de trabajo destacan:

Priorizar recursos para la investigación criminal

Invertir en tecnología y modernización institucional

Fortalecer el recurso humano, con capacitación constante

Implementar sistemas de evaluación y meritocracia

Impulsar equipos multidisciplinarios

Como punto de partida, ha señalado la necesidad de realizar una evaluación integral de resultados en las áreas administrativa, técnica y fiscal, en relación con el presupuesto asignado.

También ha cuestionado el modelo de cobertura territorial del Ministerio Público, al advertir que en algunos municipios la infraestructura y el tamaño de las agencias fiscales no corresponden a la población ni a los niveles de criminalidad, lo que —según ha indicado— genera costos elevados sin una relación directa con la efectividad.

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