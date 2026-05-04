Presidente resta importancia a nuevo amparo en su contra, y se alista para designar al nuevo fiscal general

El presidente Bernardo Arévalo está por realizar la designación del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030. Esto, luego de haber finalizado las entrevistas con los seis candidatos que integran la nómina que le fue remitida por la comisión de postulación.

El mandatario brindó algunos detalles sobre este proceso de designación durante la conferencia de prensa realizada este lunes 4 de mayo en el Palacio Nacional de la Cultura, donde también restó importancia al amparo que fue interpuesto ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por el abogado Fernando Linares Beltranena, para que ni el presidente Arévalo, ni la vicepresidenta, Karin Herrera, puedan hacer la designación del nuevo jefe del MP, aduciendo un supuesto conflicto de interés por parte del binomio presidencial en este tema.

Le resta importancia

La acción legal presentada por Linares Beltranena busca que la designación del nuevo fiscal general quede suspendida temporalmente hasta que se resuelvan algunos antejuicios promovidos por el MP en contra de Arévalo y Herrera.

Al ser consultado sobre esta nueva acción legal con la que se busca frenar la designación del nuevo fiscal general, Arévalo restó importancia a la misma, al responder únicamente: “es ridículo, y no me preocupa”.

Según indica la acción presentada ante la CC, el puesto de fiscal general estaría siendo suplido temporalmente por Dimas Jiménez y Jiménez, quien se desempeña como fiscal metropolitano dentro del ente investigador.

Cabe resaltar que Jiménez ejerce desde hace algunos días el cargo de fiscal general en funciones, ya que recientemente se realizó una actividad en el Ministerio Público en la que fue presentado como encargado del MP. Hasta ahora, el Ministerio Público no ha brindado detalles sobre la ausencia de Consuelo Porras, quien ostenta el puesto hasta el 16 de mayo.

Realizará designación

Durante la conferencia, el presidente también afirmó que, al concluir el período para la presentación de impugnaciones que es este lunes a las 15:30 horas, realizará en cualquier momento el anuncio correspondiente sobre la designación del nuevo fiscal general.

“En cuanto termine el plazo para la presentación de impugnaciones y no se haya presentado ninguna, o sea alguna evacuada por la comisión –de postulación– anunciaré mi decisión, que es una obligación constitucional como presidente de la República. Esta decisión responde a la convicción de que la nueva jefatura que estará al frente del Ministerio Público debe representar una diferencia fundamental, un perfil integro comprometido con la democracia, un perfil que rechace la corrupción y la cooptación”, afirmó Arévalo.

Secretario general y ministro de Gobernación acompañaron el proceso

El presidente afirmó que durante las seis entrevistas a los candidatos “pudo evaluar varios aspectos más allá del análisis de los expedientes”, que llevó a cabo la comisión de postulación que integró la nómina.

También aseguró que durante estas reuniones que sostuvo con los aspirantes estuvo acompañado por el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, y por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quienes forman parte del equipo que trabajará en coordinación con el MP.

“En estas reuniones estuve acompañado del secretario general de la presidencia y del ministro de Gobernación, que son parte del equipo central que trabaja en estas cuestiones de coordinación con una institución como el Ministerio Público y que son parte de ese esfuerzo para que las instituciones puedan tener una coordinación productiva que fortalezca las estrategias de combate contra el crimen”, aseguró.

Según indicó el mandatario, “la persona que quedará a cargo del MP no es una persona que esta puesta al servicio del presidente o del gobierno, es una persona que sirve a la nación, es un fiscal, o una fiscal general al servicio de la República, al servicio de los valores democráticos, de la población”.

Arévalo también indicó que el cambio que se realizará en el MP será “fundamental” para ayudar a que Guatemala avance en materia de justicia y bienestar, para que “no se den los abusos e irregularidades que se han vivido en años, y que permitan dar una mejor etapa para todos y al mismo tiempo avanzar en la transformación de nuestro país en la calidad de los servicios públicos que el gobierno brinda”.

Corte de Constitucionalidad aún no resuelve 14 amparos

La Corte de Constitucionalidad (CC) aún está pendiente de resolver varias acciones de amparo relacionadas con la elección del nuevo fiscal general, las cuales han sido interpuestas por candidatos que se vieron afectados por los criterios de calificación establecidos por la Comisión de Postulación o por abogados que buscan evitar que el presidente Bernardo Arévalo realice la designación del nuevo jefe del Ministerio Público.

En total, han sido presentadas 14 acciones de amparo en este sentido, que aún están pendientes de resolución por el tribunal constitucional. Entre estas se encuentra la interpuesta por Fernando Linares Beltranena este lunes. Cabe resaltar que esta es la tercera acción legal que el abogado ha presentado contra el proceso de elección y designación del nuevo fiscal general.

Otros amparos pendientes de resolución por la CC incluyen uno interpuesto por el diputado José Chic, del bloque legislativo Vos, contra la Comisión de Postulación y el presidente de la República, por posible amenaza cierta e inminente a los principios de alternancia en el Ministerio Público, legalidad y respeto del procedimiento constitucional de designación del fiscal general.

También figura un recurso interpuesto por Ricardo Méndez Ruiz contra el presidente, por la posible amenaza de que el mandatario realice la designación del fiscal general dentro de la nómina sin que los aspirantes cumplan con los requisitos. Asimismo, una acción de Raúl Amílcar Falla señala una amenaza contra la Comisión de Postulación y el presidente de la República, ante la posibilidad de que la comisión integre la nómina excluyendo a los candidatos con mejor puntuación y que acreditaron idoneidad, y que el presidente haga la designación de esta nómina “viciada”.

Las 14 acciones de amparo que están pendientes de ser resueltas por la Corte de Constitucionalidad fueron presentadas entre el 18 de marzo y el 4 de mayo del presente año.