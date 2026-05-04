Último día de impugnaciones marca la elección del fiscal general

Este lunes 4 de mayo vence el plazo para que la Comisión de Postulación reciba impugnaciones contra la nómina de seis aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. La jornada final se desarrollará en horario de 8.00 a 15.30 horas y marcará el cierre formal de funciones de la instancia, en un proceso aún condicionado por recursos legales en la Corte de Constitucionalidad, que hasta ahora no ha sesionado para conocerlos.

La recepción de señalamientos se abrió en tres fechas: 29 y 30 de abril y este 4 de mayo. El calendario fue ajustado debido al asueto del Día del Trabajo y el fin de semana, lo que extendió el período de tachas dentro del proceso.

La disputa

Aunque concluye el período de impugnaciones, la incertidumbre jurídica persiste. Hasta el 1 de mayo, la CC acumulaba alrededor de 12 amparos relacionados con la integración de la nómina, varios aún sin resolución y sin que el pleno haya entrado a conocerlos.

Entre estos figura una acción presentada el 25 de abril por el abogado David Alberto Juárez Aldana, quien busca dejar sin efecto el listado vigente y ordenar una nueva evaluación de expedientes, con ajustes en los criterios de calificación.

La nómina actual fue integrada tras una orden del tribunal constitucional que anuló el listado anterior, lo que mantiene el proceso bajo constante revisión.

Integrantes de la nueva nómina de aspirantes a fiscal general fueron seleccionados por la Comisión de Postulación tras la orden de la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Cuenta regresiva

En paralelo, el presidente Bernardo Arévalo ya completó la ronda de entrevistas con los seis aspirantes, realizadas entre el 28 y el 30 de abril, conforme al orden de puntuación.

Durante estos encuentros, el mandatario centró el análisis en los retos del ente investigador, especialmente en torno a señalamientos de injerencia de estructuras político-criminales y la necesidad de reforzar su independencia.

Aunque han surgido versiones sobre posibles favoritos, el Ejecutivo mantiene reserva. La designación, según la Secretaría General de la Presidencia, se anunciará en la semana previa al 17 de mayo, cuando deberá asumir el nuevo fiscal general para el período 2026-2030.

El proceso entra en su fase decisiva, con plazos definidos, pero aún sujeto a lo que resuelva —y cuándo lo haga— la CC. El desenlace tendrá efectos directos en la institucionalidad de Guatemala en los próximos años.

Aspirantes exponen planes ante Arévalo

Las entrevistas a los seis candidatos marcaron la fase final previa a la designación del nuevo jefe del Ministerio Público.

El presidente Bernardo Arévalo concluyó el 30 de abril la ronda de entrevistas a los seis aspirantes a dirigir el Ministerio Público, en un proceso centrado en evaluar propuestas, trayectoria y capacidad para enfrentar los retos institucionales. Durante las reuniones, los candidatos coincidieron en presentar sus planes para fortalecer la institución. Carlos Alberto García Alvarado planteó modernizar la persecución penal, adaptándola a delitos transnacionales y digitales, además de reforzar la coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), sin comprometer la autonomía del MP.

En la misma línea, Julio César Rivera Clavería enfocó su exposición en su propuesta de gestión, que calificó como eje central de la entrevista, mientras que Néctor Guilebaldo de León Ramírez detalló siete áreas prioritarias, incluida la capacitación interna y ajustes en horarios para mejorar la eficiencia.

Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos fue entrevistada por el presidente Bernardo Arévalo. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Los aspirantes también abordaron la relación entre el Ministerio Público y el Ejecutivo. De León subrayó la importancia de mantener comunicación institucional sin perder independencia, mientras que César Augusto Ávila Aparicio destacó que este tipo de evaluaciones fortalece la articulación entre entidades del Estado. Ávila describió la entrevista como directa y objetiva, aunque evitó profundizar en los temas específicos tratados.

En la primera jornada, Gabriel Estuardo García Luna limitó sus declaraciones a señalar que la conversación giró en torno a su plan de trabajo. Por su parte, Beyla Estrada Barrientos expuso su experiencia en el sistema de justicia, que incluye funciones en el MP, litigio privado y una magistratura en el Organismo Judicial. Las entrevistas se desarrollaron entre el 28 y el 30 de abril, dentro del plazo legal que permite al Ejecutivo avanzar mientras se reciben impugnaciones a la nómina. Con esta etapa concluida, el mandatario analizará los expedientes antes de anunciar su decisión. El nuevo fiscal general deberá asumir el cargo el 17 de mayo, en sustitución de Consuelo Porras Argueta, cuyo mandato finaliza tras dos períodos consecutivos.