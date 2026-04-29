Juan Rodríguez ante el Senado: MP, elecciones, China y los otros temas que abordó el nominado a embajador de EE.UU. en Guatemala

La audiencia de Juan Rodríguez, nominado como embajador de Estados Unidos en Guatemala, ante el Senado de Estados Unidos el martes 28 de abril, incluyó entre sus definiciones que Washington no debe intervenir en los procesos electorales guatemaltecos ni respaldar a candidatos, aunque sí apoyar el Estado de derecho y la transparencia.

Si bien su exposición inicial abordó temas como migración, seguridad y geopolítica, fueron las preguntas de los senadores las que definieron los momentos más relevantes, especialmente en torno al proceso democrático en Guatemala y la influencia de actores externos.

A continuación, el intercambio ampliado y lo más cercano a las intervenciones.

Elecciones y no intervención

En la primera ronda, el senador demócrata Tim Kaine lo consultó sobre el papel de Estados Unidos ante las elecciones en Guatemala.

Rodríguez respondió que la Embajada debe interactuar con candidatos, pero sin respaldar a ninguno, al considerar que esto constituiría una interferencia.

También afirmó que el apoyo estadounidense debe enfocarse en garantizar procesos transparentes y evitar la influencia de “actores malignos”.

Tim Kaine: En diciembre de 2023, varios miembros de este comité viajamos a Guatemala ante lo que considerábamos un posible intento de interrumpir la transición democrática y evitar que el entonces presidente electo asumiera el cargo. Hubo un esfuerzo bipartidista para respaldar esa transición.

Ahora, Guatemala enfrenta procesos clave: elecciones judiciales, designaciones en la Corte de Constitucionalidad, la Fiscalía General y, posteriormente, elecciones generales. ¿Cómo puede Estados Unidos apoyar elecciones libres y justas sin interferir en la política interna del país?

Juan Rodríguez: Creo que es muy importante para la Embajada, primero que nada, interactuar con los candidatos que se postulan para un cargo… creo que es importante que ellos hagan saber a los candidatos cuáles son las prioridades de los Estados Unidos.

Sin embargo, no creo que la Embajada deba usarse para respaldar a ningún candidato específico, creo que eso cruza la línea hacia la interferencia en la política interna, y yo no apoyaría eso.

En cuanto a cómo asegurar una elección transparente y justa… creo que, ante todo, Estados Unidos debe defender el Estado de derecho.

Creo que debemos seguir apoyando las elecciones en curso que están ocurriendo en Guatemala. Cuando digo apoyar, creo que debemos asegurar que se observe el proceso interno, que no haya interferencia de actores malignos y que Guatemala esté decidida a determinar por sí misma quién será su representante en estas instituciones importantes".

Tim Kaine: Cuando habla de actores malignos, ¿incluye tanto actores extranjeros como nacionales que intentan interferir en el proceso democrático?

Juan Rodríguez: “Estoy totalmente de acuerdo. Hasta ahora, creo que el Tribunal, el Tribunal Electoral, ya ha sido elegido. Ahora mismo hay un proceso electoral en curso para el puesto de fiscal general, y por lo que veo, las cosas avanzan conforme a la ley nacional, y creo que eso es lo que debemos apoyar”.

Consuelo Porras: sanciones y falta de información

Más adelante, Kaine abordó el tema de la fiscal general Consuelo Porras. Rodríguez evitó pronunciarse sobre las sanciones en su contra, argumentando que no tiene acceso a información clasificada.

Tim Kaine: La actual fiscal general, Consuelo Porras, ha sido sancionada por Estados Unidos. De ser confirmado, ¿continuaría con esa política estadounidense con respecto a esa funcionaria?

Juan Rodríguez: “No estoy al tanto de los detalles sobre por qué Consuelo Porras ha sido sancionada. El Departamento de Estado no ha compartido esa información conmigo, así que no puedo opinar sobre cuál es la base de las sanciones. Sin embargo, estoy aquí para servir bajo las instrucciones del presidente y del secretario, y cumpliré esas instrucciones como representante del presidente en Guatemala”.

Tim Kaine: ¿Conoce a la fiscal general o ha discutido su caso con autoridades estadounidenses?

Juan Rodríguez: “No… me dijeron que la información era clasificada, y como persona ajena no tengo derecho a recibir esa información”.

Relación bilateral y cooperación

El senador republicano Steve Daines centró su intervención en la relación bilateral y aseguró que la relación entre EE. UU. y Guatemala atraviesa un momento de alta cooperación en migración y combate al narcotráfico, pero advirtió que el gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta obstrucciones de redes corruptas dentro del sistema judicial y la Fiscalía, lo que, según sus palabras, limita su capacidad de gobernar.

Senador Steve Daines: La relación bilateral ha avanzado en cooperación migratoria y contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, el presidente Arévalo ha enfrentado una obstrucción persistente de redes corruptas incrustadas en el Poder Judicial y la Oficina de la Fiscal General de Guatemala, lo que limita su capacidad para gobernar eficazmente.

De ser confirmado, ¿cómo planea mantener la sólida relación bilateral con la Administración Trump mientras navega las limitaciones políticas internas que enfrenta el presidente? ¿Y qué tipo de programas promoverá ante el liderazgo del Departamento de Estado al solicitar recursos del Fondo de Oportunidades Primero Estados Unidos?

Juan Rodríguez: “Creo que se construye sobre la base que ya se ha establecido… existe una fuerte cooperación interinstitucional con el gobierno guatemalteco para combatir el narcotráfico y el financiamiento ilícito de organizaciones políticas.

Creo que eso ciertamente puede fortalecerse. […] Existe un memorando de entendimiento sobre salud global… que ha destinado unos 65 millones de dólares en ayuda… y creo que se debe seguir buscando esa asistencia financiera y la capacitación de la fuerza de tarea interinstitucional”.

Corrupción, CICIG y soberanía

El debate continuó con el tema de la corrupción y la CICIG, donde el nominado expresó que este tipo de mecanismos puede entrar en tensión con la soberanía nacional. Señaló que la mejor forma de combatir la corrupción es fortalecer las instituciones internas.

Tim Kaine: "Uno de los desafíos en Guatemala ha sido la corrupción […] en 2007, la ONU estableció una organización anticorrupción llamada CICIG […] que participó en investigaciones, incluso vinculadas a gobiernos anteriores.

El presidente Jimmy Morales se negó a extender su mandato […] y desde entonces surgió lo que se conoce como el ‘Pacto de Corruptos’, que incluía a la fiscal general Consuelo Porras. Usted ha sugerido que tenía preocupaciones sobre la Comisión […] por una posible violación a la soberanía.

¿Tenía usted preocupaciones sobre la CICIG? Y podría describirlas, pero más generalmente, ¿qué cree que deberíamos hacer para ayudar a los funcionarios guatemaltecos que quieren combatir la cultura de corrupción en el país?

Juan Rodríguez: “Primero, quiero que entienda que representé a una empresa canadiense que tuvo el primer caso presentado ante la CICIG, así que estaba muy al tanto de la organización.

El problema con la organización es que va en contra de nuestro principio de larga data de permitir que los países se gobiernen a sí mismos y del principio de autodeterminación.

Y, en última instancia, esa es la lucha que se enfrentó en ese momento que es la razón por la cual el presidente Jimmy Morales se negó a renovarlo”.

Tim Kaine: ¿No creyó usted que la decisión del presidente Morales también se basaba en su propia preocupación por el procesamiento de personas vinculadas a su administración por este clima de corrupción?



Juan Rodríguez: "Senador, francamente, no sé la razón. No estuve allí y no sé exactamente los motivos por los que eso ocurrió. Solo estoy al tanto, por informes de prensa, de que esa fue la razón declarada, la amenaza a la soberanía. Bueno, creo que la forma de combatir la corrupción es simplemente fortalecer el Estado de derecho y las instituciones nacionales diseñadas para luchar contra ella.

Si quieren combatir la corrupción, fortalezcan a la Fiscalía y al Ministerio Público. Y ahí es donde Estados Unidos puede ser muy instructivo y persuasivo. Creo que la forma de combatir la corrupción es simplemente fortalecer el Estado de derecho y las instituciones nacionales diseñadas para luchar contra ella. Si quieren combatir la corrupción, fortalezcan a la Fiscalía y al Ministerio Público. Y ahí es donde Estados Unidos puede ser muy instructivo y persuasivo”.

Migración, tráfico de personas y seguridad

En la ronda con el senador republicano Ted Cruz, el enfoque giró hacia migración y seguridad.

Rodríguez planteó ampliar la cooperación con fuerzas de seguridad guatemaltecas, reforzar la capacitación y mantener la asistencia financiera.

Ted Cruz: Guatemala es un punto clave en las rutas migratorias y en la operación de redes de tráfico de personas. ¿Qué medidas concretas tomará para reducir la migración irregular a largo plazo?

Juan Rodríguez: “Creo que el enfoque principal debe ser en desarrollar más participación interinstitucional con la Policía y las Fuerzas del Orden de Guatemala. Ya proporcionamos capacitación, brindamos asistencia financiera y creo que eso debe fomentarse. Según tengo entendido, la Administración Arévalo ha sido muy cooperativa con los Estados Unidos en ese sentido”.

China, Taiwán y tecnología

Finalmente, al abordar la influencia de China, advirtió que un eventual cambio de relaciones de Guatemala hacia ese país sería un “golpe a la seguridad nacional” de Estados Unidos, y propuso contrarrestarlo con inversión y cooperación tecnológica.

Ted Cruz: China busca que Guatemala rompa relaciones con Taiwán. ¿Qué significaría para los intereses de Estados Unidos si Guatemala cambia de Taiwán a China? Y si se confirma, ¿cuál es su plan para asegurar que Guatemala siga alineada con Taiwán y, en términos más amplios, con Estados Unidos en lugar de China?

Juan Rodríguez: “Sería un golpe a la seguridad nacional si Guatemala cambiara su apoyo de Taiwán a China. En mi opinión, la forma de contrarrestar la coerción económica de China, porque eso es lo que hace, es fomentar una mayor inversión extranjera directa en Guatemala por parte del gobierno taiwanés y de los Estados Unidos.

Creo que Estados Unidos puede hacer mucho más para contrarrestar las influencias malignas de China, por ejemplo, en el área de la ciberseguridad. Creo que podemos hacer mucho más para alentar a la compañía telefónica, por ejemplo, a dejar de usar el software de Huawei. No hay razón para que la compañía telefónica, que es propiedad de un holding de los Estados Unidos, no pueda utilizar un proveedor de confianza de los Estados Unidos para su red troncal".

Postura general

En su declaración inicial, Juan Rodríguez dejó clara su línea sobre el tema migratorio. “La migración debe abordarse con urgencia y realismo. La inmigración ilegal desde Guatemala presiona nuestra frontera, nuestros recursos y nuestras comunidades. Presionaré por una cooperación aún más fuerte con el Gobierno guatemalteco para detener la inmigración ilegal, desmantelar las redes de tráfico de personas y asegurar el pronto retorno de quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, fue una de sus frases puntuales.

“Nuestro mensaje será claro. La inmigración ilegal no es una vía de entrada. Segundo, el compromiso económico debe apoyar a los trabajadores, empresas y productores estadounidenses”, continúo diciendo.

“Trabajaré para asegurar que Guatemala sea un baluarte clave contra la influencia china en la región”, aseguró también.

La audiencia dejó ver a un nominado que prioriza la seguridad, la migración y la geopolítica, con énfasis en resultados concretos para Estados Unidos, pero que no profundizó en temas sensibles como las sanciones a la fiscal general y las dinámicas internas del sistema de justicia en Guatemala.

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