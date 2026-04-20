Congreso retrasa aprobación final de ley antilavado a pocos días de cerrar su período ordinario

Aunque las reformas a la ley contra el Lavado de Dinero en Guatemala fueron aprobadas en tercer debate el pasado 14 de abril, la iniciativa no fue incluida en la agenda de sesiones de esta semana en el Congreso de la República de Guatemala, lo que retrasa su aprobación definitiva.

El estancamiento ocurre en un momento importante en el que el Legislativo está próximo a concluir el período ordinario y restan pocas sesiones para conocer y votar por artículos la norma, un paso indispensable para que cobre vigencia.

Desde el Ejecutivo, así como entidades técnicas como la Superintendencia de Bancos (SIB), se ha reiterado la urgencia de aprobar la ley, al considerar que es fundamental para fortalecer los controles contra el lavado de dinero y cumplir con estándares internacionales.

La iniciativa, identificada como 6593, ingresó al Congreso en noviembre del 2023; sin embargo, su avance ha sido irregular. Durante más de un año permaneció sin mayor discusión y fue hasta entre marzo y abril del 2026 que comenzó a conocerse en el pleno, en medio de presión internacional y del sector financiero que ha urgido la aprobación de la normativa.

Aunque logró superar el tercer debate, su trámite no ha sido continuo. En distintas etapas quedó detenida en comisiones —principalmente en Finanzas y Legislación—, y ha entrado y salido de agenda sin concretar su aprobación final.

El retraso cobra mayor relevancia debido a la evaluación que el país deberá enfrentar ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Este organismo mide el cumplimiento de estándares para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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