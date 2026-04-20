Qué revela el crecimiento de la inversión extranjera y los desafíos estructurales para atraer capital

En el 2025, el monto de inversión extranjera directa (IED) hacia Guatemala aumentó 8.7% hasta alcanzar los US$1 mil 881 millones. La cifra es mayor que los US$1 mil 729 millones recibidos en el 2024, lo que representa un incremento de unos US$152 millones.

El reporte fue conocido recientemente por la Junta Monetaria (JM), luego de evaluar la economía, lo que confirma que creció 4.3% el año pasado.

El resultado surgió en un contexto de incertidumbre global, asociado con la política migratoria y arancelaria promovida por Estados Unidos; sin embargo, Guatemala logró posicionarse en las actividades sectoriales y en las cadenas de valor.

Para el 2026, la proyección apunta a alcanzar US$2 mil millones, en un contexto internacional marcado por tensiones, especialmente en Oriente Medio, que han presionado el alza en los precios del barril de petróleo desde finales de febrero y generan expectativas entre los tomadores de decisiones.

Cinco países concentran 81% de inversión extranjera

El reporte clasifica los flujos por país de origen y por actividades sectoriales, de acuerdo con el manual de procedimiento.

Al desglosar por país de origen, el 81% del total, que representó US$1 mil 526 millones, provino de cinco países, los principales inversores. En primer lugar, figura Centroamérica y República Dominicana, con US$455 millones; Colombia, con US$398 millones; Estados Unidos, con US$325 millones; México, con US$231 millones, y otros países, con US$117.3 millones.

En la misma tendencia, sobresalen otros capitales, como Países Bajos, con US$111 millones; Luxemburgo, con US$109 millones; España, con US$53 millones; Corea del Sur, con US$48 millones; Alemania, con US$17 millones, y Suecia, con US$13 millones.

IED se concentra en cinco actividades clave

El reporte indica que, en el clasificador por actividad sectorial de la IED del 2025, cinco actividades en conjunto totalizan US$1 mil 742 millones, lo que representa el 92.6% del total registrado por el Banco de Guatemala (Banguat).

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Por ejemplo, las actividades financieras y de seguros registraron US$855 millones; el comercio y la reparación de vehículos, US$358 millones; las industrias manufactureras, US$203 millones; la información y las comunicaciones, US$187 millones, y el suministro de electricidad, agua y saneamiento, US$138 millones.

Estas fueron las actividades que más concentración de capital foráneo registraron el año pasado.

Para el 2026, la proyección apunta a alcanzar US$2 mil millones, en un contexto internacional marcado por tensiones, especialmente en Oriente Medio.

En el listado también figuran transporte y almacenamiento, con US$53 millones; otras actividades, con US$43 millones; construcción, con US$31 millones; explotación de minas y canteras, con US$7.3 millones; agricultura y ganadería, con US$1.9 millones, y actividades de alojamiento y servicio de comidas, con US$1.5 millones.

IED crece 8.8% pero sin impulso estructural

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), indicó que el principal origen de estos flujos fue Colombia, con US$398.1 millones, seguido de Estados Unidos, con US$325.3 millones. Por sector económico, las inversiones se concentraron principalmente en actividades financieras y de seguros, que captaron US$855.2 millones, y en el comercio, con US$358.6 millones.

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“Esta composición sugiere una alta concentración en sectores relevantes para la actividad económica, pero con menor nivel de sofisticación y limitado impacto en la transformación estructural y el valor agregado del PIB. El crecimiento interanual de la IED fue de 8.8%, en línea con sus promedios históricos, lo que evidencia la ausencia de un factor dinamizador que impulse una expansión más acelerada de los flujos de inversión hacia el país”, agregó al ser consultado sobre los resultados.

Recalcó que este comportamiento refleja un entorno de inversión que, si bien es estable, aún carece de incentivos suficientes para atraer proyectos de mayor escala o complejidad tecnológica.

“La IED es sinónimo de empleo formal y mayor competitividad, por lo que, desde la perspectiva del sector industrial, es importante generar un entorno propicio que permita a las empresas desarrollar sus proyectos de manera eficiente y sostenible. Esto implica fortalecer la certeza jurídica, mejorar la infraestructura, simplificar los procesos administrativos y promover políticas públicas que incentiven la inversión”, enfatizó.

Inversión mantendría ritmo de crecimiento

En esa misma línea, y sobre las expectativas de IED para el 2026, que se situarían en unos US$2 mil millones, el presidente de la CIG considera que la meta planteada es alcanzable.

Justificó que, al analizar la tendencia histórica de la Inversión Extranjera Directa (IED), se observa que las tasas de crecimiento promedian alrededor del 9.26%, lo que, de mantenerse, permitiría aproximarse a dicha cifra en el corto y mediano plazo.

“Este comportamiento refleja una base de crecimiento estable que, bajo condiciones adecuadas, podría consolidarse en una trayectoria más dinámica. Desde CIG se ha identificado, además, un conjunto de oportunidades concretas de corto plazo. Existen empresas interesadas en integrar al país dentro de sus cadenas productivas globales, así como otras que evalúan su ingreso al mercado nacional, lo cual evidencia el potencial de Guatemala como destino de inversión y refuerza la viabilidad de un mayor crecimiento de la IED”, remarcó Font.

Desafíos estructurales frenan llegada de capitales

El presidente de la CIG también dio a conocer lo que el país necesita para atraer más capitales. Reconoció que persisten desafíos estructurales que inciden directamente en el relativo estancamiento de los flujos de inversión.

Entre ellos destaca la limitada disponibilidad de incentivos competitivos para nuevas inversiones y reinversiones, en comparación con otros países de la región que han adoptado esquemas más agresivos de atracción de capital.

“Esta composición sugiere una alta concentración en sectores relevantes para la actividad económica, pero con menor nivel de sofisticación y limitado impacto en la transformación estructural y el valor agregado del PIB" Enrique Font, presidente CIG

Asimismo, se evidencia la ausencia de una política industrial clara que oriente estratégicamente los sectores prioritarios y defina una hoja de ruta de largo plazo para el desarrollo productivo del país.

A ello se suman las debilidades en los procesos administrativos, particularmente en la agilización de trámites para la apertura y operación de empresas, lo cual incrementa los costos y tiempos de entrada al mercado.

Además del tema de infraestructura, así como certeza jurídica, son aspectos que limitan la capacidad de atraer inversiones.

“En este contexto, si bien Guatemala ha mejorado su posicionamiento como destino de inversión, la ausencia de reformas estructurales integrales continúa restringiendo su potencial para capitalizar plenamente las oportunidades derivadas de las tendencias globales de relocalización productiva”, reiteró el presidente de la CIG.

Claves para impulsar la IED en Guatemala

Estos son algunos planteamientos para atraer más inversión extranjera directa (IED) en el marco del nearshoring, que han surgido en diversas actividades y foros:

Una ley de inversión moderna

Guatemala necesita actualizar su marco legal de inversión para brindar certeza jurídica, procesos ágiles y reglas claras, con mecanismos transparentes y tiempos definidos. Esto permitirá reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones, facilitar la llegada de nuevos proyectos y aumentar la confianza de los inversionistas.

Incentivos claros para el desarrollo de clústeres productivos

Se deben establecer incentivos fiscales, financieros o técnicos específicos para la formación de clústeres en sectores clave, con una narrativa clara para atraer inversión estratégica y que permita la comunicación ágil entre las diferentes empresas.

Mejorar la competitividad del país

Para atraer inversión extranjera de forma sostenida, Guatemala debe fortalecer su competitividad en términos estructurales. Esto implica no solo resolver cuellos de botella logísticos o regulatorios, sino elevar las condiciones sistémicas que hacen que un país sea más productivo, confiable y atractivo frente a sus competidores regionales e internacionales. Algunos de estos elementos son: