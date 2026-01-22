Arévalo se reúne con funcionarios de EE. UU. para reafirmar alianza en seguridad, defensa y desarrollo

La Embajada de Estados Unidos publicó este jueves 22 de enero que ese país es el socio estratégico de Guatemala en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas, el crimen transnacional y la inmigración ilegal.

Añadió que el asesor principal del secretario de Guerra, Patrick Weaver; el secretario de Guerra Adjunto Interino para la Defensa Nacional y el Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire; el oficial de Enlace Superior del Departamento de Seguridad Nacional, Phil Hegseth, y otros funcionarios del Departamento de Guerra sostuvieron reuniones con el presidente Bernardo Arévalo.

Agregó la Embajada que en el encuentro también participó el ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Saenz.

Destacó que el objetivo fue reafirmar la sólida alianza entre ambos países en materia de seguridad, defensa y desarrollo de infraestructura.

“Consolidando una visión compartida de un hemisferio más seguro, fuerte y próspero”, remarcó.

En su cuenta en X, el presidente Arévalo indicó que en la reunión se trataron asuntos de cooperación en seguridad, inteligencia y colaboración militar.

"Guatemala sigue consolidando su posicionamiento estratégico con Estados Unidos a través de la cooperación bilateral, el fortalecimiento institucional y una visión compartida para el desarrollo de la región", resaltó.

