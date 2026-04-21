Embajada de EE. UU. oficializa a Jorgan Andrews como encargado de Negocios en Guatemala y comparte su perfil

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala oficializó este martes 21 de abril la designación de Jorgan K. Andrews como encargado de Negocios en Guatemala.

La sede diplomática destacó que Andrews cuenta con más de 30 años de carrera diplomática y amplia experiencia en países de Latinoamérica, Asia y Europa, así como en el Consejo de Seguridad Nacional.

“Se incorpora a nuestra embajada para fortalecer nuestra relación con Guatemala y avanzar en las prioridades de Trump”, remarcó.

Jorgan K. Andrews sustituye a John Barrett como encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala. Barrett fue asignado a la sede diplomática en Venezuela.

De acuerdo con información de la embajada, Jorgan K. Andrews es un oficial senior del Servicio Exterior del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con amplia experiencia en diplomacia y seguridad nacional.

Andrews trabajó antes como jefe adjunto de Misión y encargado de Negocios en la Embajada de los Estados Unidos en Nueva Delhi, India.

En su desempeño como subsecretario adjunto de Asuntos Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), del 2018 al 2021, fiscalizó los programas de asistencia para los sectores de justicia y seguridad en Europa y Asia.

Del 2016 al 2018, fungió como director de la Oficina de Asuntos de Europa Oriental en el Departamento de Asuntos Europeos y Euroasiáticos. Antes de ello, dirigió dos de los programas más grandes de INL en Colombia y México.

También prestó servicio en la Dirección de Asia Meridional y Central del Consejo de Seguridad Nacional, además de asignaciones en Kazajistán, Guatemala y Rusia.

Posee una licenciatura en Derecho y una maestría en Asuntos Exteriores por la Universidad de Virginia; una maestría en Estrategia de Seguridad Nacional por el National War College, y una licenciatura en Lengua Rusa y Asuntos Internacionales por la Universidad de Colorado en Boulder.

Andrews es un exabogado de Colorado. Habla español, ruso y un poco de ucraniano.

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