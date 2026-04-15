Nuevo diplomático de Estados Unidos inicia agenda en Guatemala con reunión en el Mingob

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se reunió este miércoles 15 de abril con el nuevo ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan Andrews, en su primera visita oficial a un funcionario del Gobierno guatemalteco, luego de su designación por parte del gobierno de Donald Trump, informó la cartera del Interior.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Gobernación (Mingob), donde ambas delegaciones abordaron temas relacionados con la seguridad pública y la cooperación bilateral.

Según el Mingob, la reunión representa un respaldo a la relación estratégica entre Guatemala y Estados Unidos, especialmente en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Durante el diálogo, las autoridades discutieron mecanismos para fortalecer la coordinación interinstitucional.

En la actividad también participaron John M. Barrett, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, y Kelly Hapka, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

El Mingob indicó que este acercamiento busca consolidar la cooperación internacional y reforzar las capacidades del Estado en materia de seguridad.

Cambios en la Embajada

El Gobierno de Estados Unidos designó a John M. Barrett como encargado de negocios en Venezuela, en sustitución de Laura Dogu, quien confirmó la información este miércoles.

En un comunicado divulgado en la red social X, Dogu señaló que su asignación en Caracas está por concluir y que Barrett, actual encargado de negocios en Guatemala, asumirá el cargo próximamente.

La funcionaria agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por la confianza otorgada durante su gestión, en la que representó a Estados Unidos en Venezuela.

Dogu agregó que el equipo diplomático continuará con el plan de tres fases para ese país: estabilización, recuperación y transición.

El martes pasado, un portavoz del Departamento de Estado indicó a la agencia EFE que Dogu aún permanecía al frente de la embajada en Caracas, pese a versiones difundidas en medios guatemaltecos sobre su relevo.

Barrett asumió como encargado de negocios en Guatemala en enero del 2026, tras desempeñarse como ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos en Panamá desde mayo del 2023.

Hasta el momento, ni la Embajada de Estados Unidos en Guatemala ni la Cancillería guatemalteca se han pronunciado sobre el cambio diplomático.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, sostuvo un encuentro con el nuevo Ministro Consejero de la @usembassyguate, Jargon Andrews, en su primera visita a un funcionario del @GuatemalaGob. La reunión se realizó en la sede del #Mingob. pic.twitter.com/14VApsm6zF — MinGob (@mingobguate) April 15, 2026