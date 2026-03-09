Delegación agrícola de EE. UU. impulsa en Guatemala acuerdos para ampliar el comercio bilateral

El subsecretario de Agricultura para Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Luke Lindberg, encabeza en Guatemala la misión T.R.U.M.P., orientada a fortalecer los lazos comerciales y avanzar en acuerdos para eliminar barreras no arancelarias a productos agrícolas.

La visita forma parte de los esfuerzos por ampliar las oportunidades comerciales entre ambos países y promover un mayor intercambio de productos del sector agrícola, detallan fuentes del gobierno estadounidense.

Según una publicación de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, el encargado de Negocios, John Barrett, recibió a la delegación que acompaña a Lindberg. El grupo está integrado por representantes de 15 organizaciones agrícolas estadounidenses.

De acuerdo con la información difundida por la sede diplomática, estas organizaciones participan en la misión con el objetivo de promover la apertura de mercados, fortalecer el comercio bilateral y generar oportunidades económicas para productores de ambos países.

La misión también busca ampliar las oportunidades comerciales para los agricultores estadounidenses y sus socios, en el marco de los esfuerzos por reducir o eliminar barreras no arancelarias que afectan el intercambio de productos agrícolas.

“Subsecretario de @USDAForeignAg Luke Lindberg encabeza en Guatemala la misión T.R.U.M.P., orientada a fortalecer los lazos comerciales y avanzar acuerdos para eliminar barreras no arancelarias a los productos agrícolas”, señala un mensaje de la Embajada de EE. UU. en Guatemala en su cuenta de X.

El mensaje señala: “El Encargado de Negocios John Barrett recibió a la delegación, que incluye a 15 organizaciones agrícolas estadounidenses comprometidas con la apertura de mercados, el impulso del comercio bilateral y la generación de oportunidades económicas para productores de ambos países, con mayores oportunidades para los agricultores estadounidenses y sus socios”.

