Washington designa a Jorgan K. Andrews como encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala

La Embajada de EE. UU. en Guatemala confirmó este jueves 16 de abril que Jorgan K. Andrews, diplomático experto en narcotráfico y seguridad, será el nuevo encargado de Negocios de la sede diplomática, en sustitución de John Barrett, quien fue asignado a la Embajada en Venezuela.

De acuerdo con la Embajada de EE. UU. en Guatemala, la designación de Andrews por parte del Gobierno del presidente Donald Trump ocurre en momentos en que Barrett, quien desde enero pasado se desempeñó como encargado de Negocios en Guatemala, fue asignado para cumplir el mismo cargo en la sede diplomática en Venezuela, en un momento clave de las relaciones entre Washington y Caracas tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Según una publicación de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, el secretario de Estado, Marco Rubio, designó a Barrett en el cargo en Venezuela debido a los resultados de su gestión en Guatemala.

“Luego de su exitosa misión en Guatemala, el #EncargadodeNegocios John Barrett ha sido seleccionado por @SecRubio para liderar @usembassyve y avanzar el plan de tres fases de @WhiteHouse. Dando continuidad a la visión de @POTUS Trump en Guatemala, dio la bienvenida a Jorgan K. Andrews, quien continuará impulsando las prioridades de #AmericaFirst como el próximo encargado de Negocios”, dice una publicación en redes sociales de la Embajada.

Añade: “Su amplia experiencia en temas de seguridad y en la región fortalecerá la cooperación con Guatemala como socio clave de Estados Unidos en el comercio y la lucha contra el narcotráfico y amenazas extranjeras, para promover la prosperidad y la seguridad de ambas naciones”.

Rumbo a Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos designó a John Barrett como encargado de Negocios en Venezuela, en reemplazo de Laura Dogu, confirmó el miércoles pasado la funcionaria.

En un comunicado publicado en la cuenta en X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Dogu aseguró que su “asignación temporal en Caracas está llegando a su fin” y que Barrett, exencargado de Negocios en Guatemala, llegará “próximamente” al país para ocupar su puesto.

Dogu, quien indicó que regresará a su puesto de asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., el general Dan Caine, aseguró que el equipo en Caracas “continuará avanzando el plan de tres fases” de Trump y Rubio para Venezuela (estabilización, recuperación y transición), durante “esta nueva etapa de las relaciones” bilaterales.

Barrett asumió sus funciones como encargado de Negocios en Guatemala en enero del 2026, tras haber sido ministro consejero en la Embajada de EE. UU. en Panamá desde mayo del 2023, según información oficial.

También ocupó los cargos de consejero para Asuntos Económicos en la embajada en Perú y de cónsul general en la ciudad brasileña de Recife.

Perfil de Andrews

Jorgan K. Andrews fue, entre otros cargos, subsecretario adjunto de Estado en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

Supervisó los programas de la Oficina de Inmigración y Naturalización de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés) en Europa y Asia, incluidos Afganistán y Pakistán, y colaboró con socios internacionales para disuadir o interrumpir el tráfico ilícito de drogas y otras actividades delictivas transnacionales; reducir la inestabilidad y fortalecer la resiliencia de los socios que enfrentan influencias nocivas; y promover la cooperación en materia de justicia penal con Estados Unidos.

Andrews trabajó en dos de los tres programas más importantes del INL: Colombia y México. De 2013 a 2016 dirigió la sección del INL en Bogotá durante las negociaciones de paz del Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

También se desempeñó como subdirector del INL en la Ciudad de México de 2010 a 2013, donde contribuyó a la implementación de la Iniciativa Mérida. Tanto en Colombia como en México supervisó programas de asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, al tiempo que fortalecía las instituciones del sector justicia.

Desde que se unió al Departamento de Estado como funcionario del Servicio Exterior en 1995, Andrews prestó servicios en el Consejo de Seguridad Nacional (2007-2009) y en otros puestos en Washington, además de destinos en el extranjero en Kazajistán (2001-2004), Guatemala (1998-2000) y Rusia (1996-1998).

Andrews, diplomático de carrera, es licenciado en Derecho y posee una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Virginia, una maestría en Estrategia de Seguridad Nacional por el Colegio Nacional de Guerra y una licenciatura en Lengua Rusa y Relaciones Internacionales por la Universidad de Colorado en Boulder. Exabogado originario de Colorado, habla ruso y español.