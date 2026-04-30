Arévalo finaliza evaluación de candidatos y se prepara para nombrar al próximo fiscal general

Con la evaluación cara a cara de los aspirantes a fiscal general, Julio César Rivera Clavería y Néctor Wilebaldo de León Ramírez, concluyó este jueves 30 de abril la fase de entrevistas por parte del presidente Bernardo Arévalo, en quien recae la responsabilidad de nombrar al nuevo jefe del Ministerio Público (MP), en sustitución de Consuelo Porras Argueta.

Durante los últimos tres días, Arévalo entrevistó a los abogados Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio, quienes fueron seleccionados por la comisión de postulación para integrar la nómina que sigue bajo evaluación del mandatario.

“He concluido el proceso de entrevistas con los aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público: Julio César Rivera Clavería y Néctor Guilebardo de León Ramírez. Con esto, damos paso a la siguiente etapa del proceso, a la espera de que se cumplan los plazos establecidos por ley para la presentación de impugnaciones”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Rivera Clavería calificó su entrevista con Arévalo como “muy positiva”, y destacó que el tema central del encuentro fue su plan de trabajo al frente del Ministerio Público.

El aspirante expresó su agradecimiento por la invitación, y señaló que el presidente mostró un interés genuino en que los cambios propuestos se implementen de manera efectiva en beneficio del país.

El candidato reiteró que el enfoque de la entrevista estuvo directamente relacionado con su propuesta para fortalecer la institución, y subrayó que esta es una de las principales áreas de su campaña.

“Fue una magnifica entrevista con el señor presidente sobre el plan de trabajo. Les puedo decir que es una entrevista muy positiva, agradezco la invitación del presidente porque me pareció que él está interesado en que los cambios en el Ministerio Público se produzcan en beneficio del país”, dijo Rivera Clavería al salir de la entrevista en el Palacio Nacional de la Cultura.

Por aparte, De León señaló que durante la entrevista presentó los ejes principales de su plan de trabajo, y destacó siete áreas clave, incluida la capacitación dentro de la institución y la modificación de horarios, como parte de su estrategia para mejorar el funcionamiento del Ministerio Público.

El candidato expresó su confianza en la decisión del presidente, y subrayó que la elección de fiscal general es una función reglada, lo que da confianza en que se tomará una decisión basada en el mérito.

En cuanto a los retos del Ministerio Público en esta nueva gestión, destacó que su principal objetivo es mejorar continuamente: “Hoy hay que hacer las cosas mejor que ayer”, señaló.

También opinó sobre la importancia de mantener una comunicación constante entre el Gobierno y el Ministerio Público, y aseguró que la separación entre ambos es clave para el buen funcionamiento institucional.

Finalmente, el candidato reiteró su disposición para continuar con el trabajo presentado y agradeció la oportunidad de exponer su visión.

El mandato de Consuelo Porras en el Ministerio Público finalizará el próximo 16 de mayo, tras dos períodos consecutivos —y un intento fallido de repetir por tercera vez—, marcados por denuncias locales e internacionales de corrupción.

Porras está sancionada por EE. UU. y la Unión Europea, bajo señalamientos de corrupción y de pretender socavar la democracia de Guatemala.

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He concluido el proceso de entrevistas con los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público:



* Julio César Rivera Clavería

* Néctor Guilebardo de León Ramírez.



Con esto, damos paso a la siguiente etapa del proceso, a la espera de que se cumplan los plazos… pic.twitter.com/kwOIFmDsEu — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) May 1, 2026

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