Participación de universidades en postulaciones desata críticas y presión por reformas

El desempeño de las universidades en las elecciones de segundo grado fue cuestionado por grupos de observación que consideran necesario reformular la participación de la academia en estos procesos.

La legislación actual concede a las universidades responsabilidad en la integración del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La magistratura que tomó posesión en marzo pasado, tendrá a su cargo la coordinación de los próximos dos eventos electorales en Guatemala.

En el caso de la designación de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) al Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC le corresponde nombrar a uno de los cinco titulares y su suplente. El CSU eligió a los magistrados entre cuestionamientos por falta de legitimidad y la sombra de un supuesto fraude en la elección del rector.

Mientras que 12 universidades, incluida la USAC, participan en la comisión de postulación que nominó a los seis candidatos a fiscal general.

El papel de la academia no ha llenado las expectativas, según los grupos de observación, que han detectado la expresión de posturas políticas en la manera en que algunos decanos emiten su voto, sin privilegiar criterios técnicos y éticos para seleccionar a los mejores perfiles.

El grado de responsabilidad además de ser institucional por cada universidad, recae de manera particular en los decanos de derecho que participan en las comisiones de postulación, así como en los rectores que también participan en algunos de los procesos de elección de segundo grado.

Este 2026 coincidió la renovación del TSE, CC, MP y está próximo a comenzar el proceso de la Contraloría General de Cuentas (CGC), cuatro procesos complejos, que a decir de los expertos, requieren cambios.

Reformas necesarias

Para Mónica Marroquín, directora de Programas de Guatemala Visible, es necesario que se reforme la manera en que las universidades participan en las elecciones de segundo grado, no como un tipo de limitación, pero si para que los procesos tengan mejores procesos.

Por ejemplo, considera necesario que, en la Usac, la única universidad púbica del país, se tomen acciones para reformar al CSU, instancia académica que es señalada por falta de legitimidad ya que algunos de sus integrantes permanecer en funciones pese a tener el cargo vencido.

“Esto es para ponerle ojo, para hacer un llamado que se den los procesos internos bajo los parámetros legales. No es posible que un actor con tanta incidencia se desarrolle de la manera que lo está haciendo”, explicó.

Walter Mazariegos, rector de la USAC, y José González, decano de U. Occidente, en la postuladora del TSE. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Las declaraciones de la observadora surgieron durante un foro organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), que midió los retos y las oportunidades para las elecciones de segundo grado.

Pero el Consejo de Enseñanza Privada Superior, que autoriza las nuevas universidades, también tiene que mejorar, a decir de Marroquín, para que se tenga una mejor representación de la academia.

“Se habla que se han estado creando por ocupar espacios en las comisiones de postulación, se deben de evaluar los estándares para crear nuevas universidades, no solo afectan en las postuladoras sino en la educación superior de los futuros profesionales”, indicó.

Pocos o cero graduados

Movimiento Projusticia es otra de las organizaciones de observación que vigilan, de manera minuciosa, las elecciones de segundo grado, prestando atención a la manera en que se han ido creando en los últimos años nuevas universidades.

“La incorporación de las universidades al sistema de selección de cargos públicos, vía los rectores y los decanos en las comisiones nominadoras, estaba llamada a equilibrar la propuesta de candidatos, sumando al proceso el peso de los sectores académico y gremial en la labor de selección”, indica un informe de la organización cuando monitoreo las postuladoras de las Cortes para el periodo 2024-2029.

En los datos de dicho informe explican cómo la mitad de las universidades con facultad de Derecho no graduaron en el 2023 ni siquiera 20 alumnos, según los datos obtenidos de la organización por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

USAC – 801 graduados Da Vinci – 270 graduados UFM – 17 graduados UMG – 406 graduados Panamericana – 220 graduados URL – 130 graduados Universidad Rural – 387 graduados UMES – 16 graduados Universidad de Occidente – 1 graduado UNIS – 4 graduandos Regional – Sin graduados San Pablo – Sin graduados

El informe de Movimiento Projusticia explica que puede que algunas universidades no tengan licenciatura, y que por el contrario se podrían enfocar en maestrías y doctorados.

“No se puede afirmar que la participación de decanos y rectores en las elecciones de segundo grado constituye el único gran incentivo que provocó la creación de universidades y facultades de derecho y ciencias jurídicas, o de ciencias vinculadas a la auditoría y la contaduría pública; pero, sin duda, el poder nominador es una gran motivación, sobre todo cuando hay intereses políticos agazapados en el seno de propietarios y consejos directivos”, indica el informe.

Las elecciones de segundo grado se rigen bajo la Ley de Comisiones de Postulación, que según datos de Guatemala Visible, en el Congreso se aglutinan 12 propuestas de reformas, algunas buscando cambios internos y otros que sugieren rehacer toda la ley.