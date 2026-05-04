Presentan amparo por posible conflicto de intereses de Arévalo y Herrera en elección de fiscal general

Un nuevo amparo busca evitar que el binomio presidencial participe en la elección de fiscal general del Ministerio Público (MP), por un aparente conflicto de intereses, y propone que el fiscal Dimas Jiménez dirija el ente investigador.

Hasta ahora, ningún amparo contra el proceso ha sido programado por la presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Anabella Morfín.

El amparo fue presentado por el abogado Fernando Linares Beltranena, quien expone como aparente conflicto de interés del binomio los antejuicios que el MP ha promovido contra el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.

La acción busca que, de manera temporal —hasta que se resuelvan los antejuicios y el binomio pueda participar en la elección—, se mantenga al frente del MP el fiscal designado para suplir al fiscal general, que sería el jefe fiscal Dimas Jiménez.

Este amparo ingresó el domingo 3 de mayo a la CC, a las 19.51 horas.

Hasta el 1 de mayo, la CC acumulaba al menos 12 amparos que aún no han sido resueltos y que han sido interpuestos como consecuencia de la designación del nuevo fiscal general.

Para leer más: Amparos pendientes de resolver por la Corte de Constitucionalidad mantienen presión sobre elección de fiscal general

Como parte del proceso, el presidente Bernardo Arévalo ya entrevistó a los seis candidatos que integran la nueva nómina.

Este lunes 4 de mayo vence el plazo para que la Comisión de Postulación reciba impugnaciones contra la nómina de seis aspirantes.

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