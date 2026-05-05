Fiscalía contra la Corrupción pide informe a la comisión de postulación para el MP

Este martes 5 de mayo, además de conocer que no hubo impugnaciones en la integración de la nómina de candidatos a fiscal general, la comisión de postulación también conoció el requerimiento de la Fiscalía contra la Corrupción, quien dio tramite a una denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo.

El comisionado Luis Aragón Solé leyó la comunicación oficial, en la que se señala que la mencionada fiscalía requiere información sobre "los requisitos para postularse al cargo de fiscal general en el caso de la elección actual e informar el procedimiento administrativo realizado por la comisión 2026-2030".

El oficio que conocieron los comisionados también señala que se debe explicar "el caso que un postulante no cumple con los requisitos establecidos para optar al cargo de fiscal general, debiendo informar cada etapa del procedimiento, debidamente fundamentado". Los comisionados deben responder a lo solicitado en un plazo no mayor de cinco días.

Aragón Solé, luego de leer el oficio en la reunión de la comisión, sugirió que se remita el informe fundamentando los requisitos para ser fiscal dispuestos en los artículos 251, 216 y 113 de la Constitución de la República, así como en el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación.

La indagación de la Fiscalía contra la Corrupción responde a una de dos denuncias de la Fundación contra el Terrorismo. Esta entidad sugirió que podría haber irregularidades en la ponderación de algunos postulantes, extremo que estaría comprobando la Fiscalía con la información requerida.

Sin impugnaciones

Los comisionados en la reunión de este martes confirmaron que no se presentaron impugnaciones a la nómina de seis candidatos y acordaron que se enviará el respectivo informe al presidente Bernardo Arévalo, por lo que concluyeron oficialmente la fase de elección de candidatos, informó Guatemala Visible.

El proceso de elección de fiscal general forma parte de las elecciones de segundo grado y la designación del próximo jefe del MP está en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien ya entrevistó a los seis candidatos.

Claudia Paredes, presidenta de la postuladora, indicó que el proceso se desarrolló con objetividad, transparencia e integridad, como lo requieren este tipo de eventos y de conformidad con el principio de legalidad.

Agradeció a los comisionados por ser garantes de cada una de las etapas.

Reiteró que en el proceso se cumplió con los parámetros que manda la Constitución, la Ley de Comisiones de Postulación y las normas internas que la comisión aprobó. Paredes indicó que esta fue la última sesión, excepto si hubiera algún evento de conformidad con la ley.

La nómina la integran los abogados Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.